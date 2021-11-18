Дублер Олімпійського чемпіона Беленюка змінив громадянство

Семен Новіков виступатиме за збірну Болгарії

Борець греко-римського стилю Семен Новіков не виступатиме за збірну України. Чемпіон Європи 2020 року, бронзовий призер індивідуального Кубка світу-2020 змінив спортивне громадянство. Про це повідомляє Xsport.

Титулований український борець продовжить кар'єру, захищаючи кольори Болгарії.

Новиков був головним конкурентом Жана Беленюка у боротьбі за поїздку на Олімпіаду в Токіо-2020. Він заробив ліцензію на чемпіонаті Європи, проте в Японію полетів як дублер і вийшов би на татамі в разі травми чемпіона світу. Втім, Беленюк, хоч і з травмою, але боровся і здобув єдину для України золоту нагороду.

Остання сутичка між Беленюком і Новіковим відбулася на ЧУ-2019 у Кременчуці. Тоді у фіналі чемпіонату України здобув Беленюк.

Новіков є дворазовим чемпіоном світу U-23. Він став першим українцем, якому підкорилася ця вершина.

Зазначимо, що Жан Беленюк ще не вирішив, чи продовжуватиме спортивну кар’єру.