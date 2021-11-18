  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Дублер Олімпійського чемпіона Беленюка змінив громадянство

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Семен Новіков став болгарином - Дублер Олімпійського чемпіона Беленюка змінив громадянство
    Семен Новіков став болгарином
    фото з відкритих джерел

    Семен Новіков виступатиме за збірну Болгарії

    Борець греко-римського стилю Семен Новіков не виступатиме за збірну України. Чемпіон Європи 2020 року, бронзовий призер індивідуального Кубка світу-2020 змінив спортивне громадянство. Про це повідомляє Xsport.

    Титулований український борець продовжить кар'єру, захищаючи кольори Болгарії.

    Новиков був головним конкурентом Жана Беленюка у боротьбі за поїздку на Олімпіаду в Токіо-2020. Він заробив ліцензію на чемпіонаті Європи, проте в Японію полетів як дублер і вийшов би на татамі в разі травми чемпіона світу. Втім, Беленюк, хоч і з травмою, але боровся і здобув єдину для України золоту нагороду.

    Остання сутичка між Беленюком і Новіковим відбулася на ЧУ-2019 у Кременчуці. Тоді у фіналі чемпіонату України здобув Беленюк.

    Новіков є дворазовим чемпіоном світу U-23. Він став першим українцем, якому підкорилася ця вершина.

    Зазначимо, що Жан Беленюк ще не вирішив, чи продовжуватиме спортивну кар’єру.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада Жан Беленюк греко-римська боротьба Семен Новіков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дублер Олімпійського чемпіона Беленюка змінив громадянство