Петракова затвердили головним тренером збірної України

Контракт розрахований до завершення чемпіонату світу в Катарі

Дві перемоги вистачило Олександру Петракову, щоб його затвердили на посаді головного тренера збірної України з футболу. Національна команда взяла гору над конкурентами по відбірній групі чемпіонату світу – Фінляндією і Боснією і Герцеговиною. Цей успіх дозволив збірній посісти друге місце і вийти в наступне коло змагань. В березні наступного року відбудуться стикові матчі – півфінали і фінали, переможці який отримають путівки до фінальної частини Мундіалю.

Контракт розрахований до завершення чемпіонаті світу і спливе 30 грудня 2022 року. Українська асоціація футболу і Петраков також узгодили пункт, згідно якого вони можуть продовжити співробітництво до 30 липня 2024 року.

Олександр Петраков. Чемпіон світу U-20 (2019). Півфіналіст чемпіонату Європи U-19 (2018). Учасник чемпіонату Європи U-19 (2014). Учасник чемпіонату світу U-20 (2015). Учасник чемпіонату Європи U-17 (2016). Чемпіон України серед юнаків (2006, 2007). Заслужений тренер України (2009). Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (2019).

Провів на чолі збірної України 7 матчів (2021).

Раніше стали відомі всі потенційні суперники збірної України в стикових матчах ЧС-2022.