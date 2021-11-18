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    Петракова затвердили головним тренером збірної України

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    Першим привітав тренера віцекапітан збірної Олександр Зінченко - Петракова затвердили головним тренером збірної України
    Першим привітав тренера віцекапітан збірної Олександр Зінченко
    Фото: УАФ

    Контракт розрахований до завершення чемпіонату світу в Катарі

    Дві перемоги вистачило Олександру Петракову, щоб його затвердили на посаді головного тренера збірної України з футболу. Національна команда взяла гору над конкурентами по відбірній групі чемпіонату світу – Фінляндією і Боснією і Герцеговиною. Цей успіх дозволив збірній посісти друге місце і вийти в наступне коло змагань. В березні наступного року відбудуться стикові матчі – півфінали і фінали, переможці який отримають путівки до фінальної частини Мундіалю.

    Контракт розрахований до завершення чемпіонаті світу і спливе 30 грудня 2022 року. Українська асоціація футболу і Петраков також узгодили пункт, згідно якого вони можуть продовжити співробітництво до 30 липня 2024 року.

    Олександр Петраков. Чемпіон світу U-20 (2019). Півфіналіст чемпіонату Європи U-19 (2018). Учасник чемпіонату Європи U-19 (2014). Учасник чемпіонату світу U-20 (2015). Учасник чемпіонату Європи U-17 (2016). Чемпіон України серед юнаків (2006, 2007). Заслужений тренер України (2009). Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (2019).

    Провів на чолі збірної України 7 матчів (2021).

    Раніше стали відомі всі потенційні суперники збірної України в стикових матчах ЧС-2022.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Петраков
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    Петракова затвердили головним тренером збірної України