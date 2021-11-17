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    На Олімпіаді в Пекіні заборонили використовувати слово «Росія»

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    На Олімпіаді в Пекіні заборонили використовувати слово &laquo;Росія&raquo; - На Олімпіаді в Пекіні заборонили використовувати слово «Росія»
    На Олімпіаді в Пекіні заборонили використовувати слово «Росія»
    фото з відкритих джерел

    Абревіатуру ROC не можна навіть розшифровувати

    Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що спортсмени, які приїдуть змагатися на зимові Ігри-2022 від Росії, виступатимуть під назвою ROC. Таке рішення прийняте через санкції Всесвітньої антидопінгової агенції.

    Як повідомляється, спортсмени з країни-агресора на Іграх у Пекіні представлятимуть Олімпійський комітет Росії (Russian Olympic Committee), але абревіатуру ROC заборонено розшифровувати.

    На формі спортсменів прапор та герб РФ мають бути замінені на емблему Олімпійського комітету Росії. Якщо на формі є слова «Олімпійський комітет Росії», вони мають бути повністю видалені або замінені абревіатурою ROC.

    Замість гімну під час офіційних церемоній звучатиме фрагмент із Першого концерту Петра Чайковського для фортепіано з оркестром.

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    Теги: Олімпіада Міжнародний олімпійський комітет
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    На Олімпіаді в Пекіні заборонили використовувати слово «Росія»