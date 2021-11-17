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    Українські каратисти Горуна і Терлюга залишилися без медалей чемпіонату світу

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    Станіслав Горуна і Анжеліка Терлюга невдало виступили на чемпіонаті світу - Українські каратисти Горуна і Терлюга залишилися без медалей чемпіонату світу
    Станіслав Горуна і Анжеліка Терлюга невдало виступили на чемпіонаті світу
    фото з відкритих джерел

    У фінал світової першості пробилася Аніта Серьогіна

    Призери Олімпіади в Токіо Станіслав Горуна і Анжеліка Терлюга не претендуватимуть на медалі чемпіонату світу, який цими днями проходить у Дубаї. Бронзовий призер Ігор зі Львова сенсаційно поступився вже в першому колі змагань. Його суперником був нідерландець Тімоті Петерсен. 36-річний спортсмен зумів завдати українцю два удари і не пропустити жодного.

    Срібна призерка Олімпіади з Одеси пройшла два кола змагань, а в третьої поєдинку її спіткала невдача в поєдинку з болгаркою Іветою Гарановою (3:5). Суперниці зустрічалися у фіналі Ігор у Японії і тоді також сильнішою виявилася суперниця Анжеліки Терлюги.

    Зате дійшла до фіналу Аніта Серьогіна, яка три місяці тому зупинилася за крок від виходу до півфіналу Олімпіади. Каратистка з Чорноморська пройшла п’ять стадій змагань, а у вирішальному двобої битиметься з представницею Сербії Йованою Прекович.

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    Теги: Олімпіада чемпіонат світу Анжеліка Терлюга Станіслав Горуна Аніта Серьогіна
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    Українські каратисти Горуна і Терлюга залишилися без медалей чемпіонату світу