Українські каратисти Горуна і Терлюга залишилися без медалей чемпіонату світу

У фінал світової першості пробилася Аніта Серьогіна

Призери Олімпіади в Токіо Станіслав Горуна і Анжеліка Терлюга не претендуватимуть на медалі чемпіонату світу, який цими днями проходить у Дубаї. Бронзовий призер Ігор зі Львова сенсаційно поступився вже в першому колі змагань. Його суперником був нідерландець Тімоті Петерсен. 36-річний спортсмен зумів завдати українцю два удари і не пропустити жодного.

Срібна призерка Олімпіади з Одеси пройшла два кола змагань, а в третьої поєдинку її спіткала невдача в поєдинку з болгаркою Іветою Гарановою (3:5). Суперниці зустрічалися у фіналі Ігор у Японії і тоді також сильнішою виявилася суперниця Анжеліки Терлюги.

Зате дійшла до фіналу Аніта Серьогіна, яка три місяці тому зупинилася за крок від виходу до півфіналу Олімпіади. Каратистка з Чорноморська пройшла п’ять стадій змагань, а у вирішальному двобої битиметься з представницею Сербії Йованою Прекович.