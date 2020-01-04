Двоє футболістів «Шахтаря» викликані до олімпійської збірної Бразилії



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У нинішньому сезоні Майкон провів 4 матчі за "гірників", результативними діями не відзначався

Додо та Майкон розпочали підготовку до кваліфікації на Ігри 2020

З 18 січня по 8 лютого стартують кваліфікаційні матчі з футболу на Олімпійські Ігри 2020 року серед команд. У складі національної збірної Бразилії спробують потрапити до Токіо 2020 двоє гравців української футбольної Прем’єр Ліги, гравці донецького «Шахтаря» Додо та Майкон.

Першим виклик до олімпійської збірної Бразилії отримав захисник Додо. Однак тренер збірної не зміг розраховувати на трьох футболістів, тому в терміновому порядку до команди викликали ще одного гравця «гірників» – півзахисника Майкона. Він повинен замінити Дугласа Аугусту з грецького ПАОК, йдеться на сайті збірної Бразилії.

Збірна Бразилії зібралася разом 3 січня. Команда розпочала підготовку до матчів відбору на Олімпіаду-2020. Спочатку Бразилія зіграє в одній групі з Парагваєм, Болівією, Уругваєм та Перу. Дві кращі команди з групи вийдуть у фінальний квартет, де і будуть розіграні дві путівки на Олімпіаду-2020.