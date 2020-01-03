UEFA включила трьох гравців української Прем’єр ліги до списку найперспективніших футболістів



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Богдан Ледньов - єдиний українець в списку найперспективніших молодих футболістів

В топ-50 два гравця «Шахтаря» і один «Зорі»

Офіційний сайт UEFA оприлюднив «п’ятдесятку майбутнього» - список провідних молодих гравців, за якими слід спостерігати 2020 року. У список увійшло і троє гравців, які виступають в українському елітному дивізіоні – 21-річний бразильський захисник «Шахтаря» Додо, його співвітчизник 19-річний вінгер «гірників» Тете. І орендований «Зорею» у «Динамо» півзахисник Богдан Ледньов.

-Правий захисник «Шахтаря» Додо, заввишки лише 1,66 м, провів весну в Португалії разом з «Віторією», і добре поселився в Україні після повернення влітку, регулярно потрапляючи в склад на ігри в Лізі чемпіонів УЄФА, - йдеться на сайті UEFA, - Лівша Богдан Леднєв проявив себе, регулярно забиваючи і демонструючи приголомшливу доставку штрафних ударів. А Тете, який у рідній Бразилії отримав прізвисько «Ураган», повністю відповідає йому і граючи в складі українського «Шахтаря».

До топ-59 молодих гравців репортери включили також таких відомих футболістів, як Ансуї Фаті («Барселона»), Мейсона Грінвуда («Манчестер Юнайтед»), Габріеля Мартінеллі, Букайо Сака (обидва - «Арсенал»).