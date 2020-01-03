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    Київське «Динамо» придбало гравця з російського чемпіонату

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    Тепер Беніто тішитиме своєю іскрометною грою київських уболівальників - Київське «Динамо» придбало гравця з російського чемпіонату
    Тепер Беніто тішитиме своєю іскрометною грою київських уболівальників
    Матч ТВ

    Керівництво столичного клубу політичної складової трансферу не враховує

    У третій день нового, 2020 року флагмана українського футболу київське «Динамо» спіткало грандіозне підсилення.

    Гравцем киян став нігерійський півоборонець Беніто, останнім клубом якого є російський «Тамбов». 21-річний футболіст уклав з 15-разовими чемпіонами України контракт на три з половиною року.

    Беніто забив перший гол «Тамбова» в російській Прем’єр-лізі, вразивши ворота «Зеніта» в гостьовому матчі першого туру ударом з дальньої дистанції після сольного проходу.

     

    Беніто є гравцем збірної Нігерії U23, в складі якої він торік взяв участь в Кубку африканських націй.

    Нагадаємо, що власниками київського «Динамо» є брати Григорій та Ігор Суркіси, а також кум Владіміра Путіна Віктор Медведчук.

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    Віктор Медведчук Григорій Суркіс НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ігор Суркіс спорт поза політикою Беніто ФК «Тамбов»
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