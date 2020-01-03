Київське «Динамо» придбало гравця з російського чемпіонату



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Тепер Беніто тішитиме своєю іскрометною грою київських уболівальників Матч ТВ

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У третій день нового, 2020 року флагмана українського футболу київське «Динамо» спіткало грандіозне підсилення.

Гравцем киян став нігерійський півоборонець Беніто, останнім клубом якого є російський «Тамбов». 21-річний футболіст уклав з 15-разовими чемпіонами України контракт на три з половиною року.

Беніто забив перший гол «Тамбова» в російській Прем’єр-лізі, вразивши ворота «Зеніта» в гостьовому матчі першого туру ударом з дальньої дистанції після сольного проходу.

Беніто є гравцем збірної Нігерії U23, в складі якої він торік взяв участь в Кубку африканських націй.

Нагадаємо, що власниками київського «Динамо» є брати Григорій та Ігор Суркіси, а також кум Владіміра Путіна Віктор Медведчук.