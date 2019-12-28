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    Ексгравець «Шахтаря»: В Туреччині знають, що Росія напала на Україну

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    Олександр Гладкий у футболці&nbsp;&laquo;Шахтаря&raquo; забивав&nbsp;&laquo;Барселоні&raquo; - Ексгравець «Шахтаря»: В Туреччині знають, що Росія напала на Україну
    Олександр Гладкий у футболці «Шахтаря» забивав «Барселоні»
    Вікіпедія

    Олександр Гладкий розповів, що турки знають про наші проблеми

    Нападник клубу другого турецького дивізіону «Адана Демірспор» Олександр Гладкий розповів, як у Туреччині сприймають війну між Україною і Росією.

    «Цікавляться. Особливо спочатку цікавилися. Зараз у пресі та інтернеті не так вже афішується те, що відбувається у нас. А спочатку, звичайно, цікавилися.

    Вони знали, що Росія напала на Україну. Вони розуміють, хто на кого напав, що це війна. Вони це розуміють прекрасно», - сказав Гладкий в інтерв'ю каналу Stargorod Sport на YouTube.

    Свого часу Олександр Гладкий вважався одним із талановитіших українських нападників. Він виступав за «Харків», «Металіст», «Шахтар», «Дніпро», «Карпати» і «Динамо», запрошувався до лав національної збірної України.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ війна ФК «Шахтар» ФК «Адана Демірспор» Олександр Гладкий спорт поза політикою
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