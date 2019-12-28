Ексгравець «Шахтаря»: В Туреччині знають, що Росія напала на Україну
Олександр Гладкий розповів, що турки знають про наші проблеми
Нападник клубу другого турецького дивізіону «Адана Демірспор» Олександр Гладкий розповів, як у Туреччині сприймають війну між Україною і Росією.
«Цікавляться. Особливо спочатку цікавилися. Зараз у пресі та інтернеті не так вже афішується те, що відбувається у нас. А спочатку, звичайно, цікавилися.
Вони знали, що Росія напала на Україну. Вони розуміють, хто на кого напав, що це війна. Вони це розуміють прекрасно», - сказав Гладкий в інтерв'ю каналу Stargorod Sport на YouTube.
Свого часу Олександр Гладкий вважався одним із талановитіших українських нападників. Він виступав за «Харків», «Металіст», «Шахтар», «Дніпро», «Карпати» і «Динамо», запрошувався до лав національної збірної України.