Ексгравець «Шахтаря»: В Туреччині знають, що Росія напала на Україну



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Олександр Гладкий розповів, що турки знають про наші проблеми

Нападник клубу другого турецького дивізіону «Адана Демірспор» Олександр Гладкий розповів, як у Туреччині сприймають війну між Україною і Росією.

«Цікавляться. Особливо спочатку цікавилися. Зараз у пресі та інтернеті не так вже афішується те, що відбувається у нас. А спочатку, звичайно, цікавилися.

Вони знали, що Росія напала на Україну. Вони розуміють, хто на кого напав, що це війна. Вони це розуміють прекрасно», - сказав Гладкий в інтерв'ю каналу Stargorod Sport на YouTube.

Свого часу Олександр Гладкий вважався одним із талановитіших українських нападників. Він виступав за «Харків», «Металіст», «Шахтар», «Дніпро», «Карпати» і «Динамо», запрошувався до лав національної збірної України.