Дворазовий чемпіон НБА оцінив перспективи молодого українця в Асоціації у сезоні-2019/2020



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Станіслав Медведенко вважає, що конкуренція в НБА останнім часом виросла Укрінформ

Станіслав Медведенко вірить у Святослава Михайлюка і «Лейкерс»

Дворазовий чемпіон НБА у складі «Лос-Анджелес Лейкерс» Станіслав Медведенко розповів про перспективи єдиного українця в Асоціації Святослава Михайлюка, який виступає за «Детройт Пістонс», а також назвав фаворитів сезону-2019/2020 загалом.

«Під час предсезонки Михайлюк почав отримувати більше часу, - відзначає Медведенко. - Сподіваюся, що ситуація у Святослава має покращитися і він буде частіше грати. Але на даному етапі його кар'єри я не бачу нічого страшного, якщо він буде мало грати.

Зараз Ліга з точки зору конкурентоздатності стала дуже збалансованою. Команди стали мало відрізнятися за середнім рівнем, з'явилося дуже багато приблизно рівних за силою клубів: «Г’юстон», «Кліпперс». «Ґолден Стейт» залишилися на рівні. Так, вони вже не так домінують після того як пішов Кевін Дюрант, але, тим не менш, це грізна сила. Плюс на сході виділю «Філадельфію», очікую хороших результатів від «Брукліна» і «Мілвокі». «Репторз» без Кавая стали трохи слабшими, але все одно вони будуть серед фаворитів.

Стосовно «Лейкерс», за який грав. За останні років п'ять у них найкраща команда, хоч вона і не дуже збалансована. У них три великих центрових гравці, що за нинішніми мірками НБА дуже велика розкіш. Але за моїми особистими відчуттями в «Лейкерс» зібралася «гримуча суміш» і мені здається, що вони будуть як мінімум у фіналі, а то і виграють чемпіонський титул. У команди Воґеля для цього все є. Звісно, їм треба закрити проблему з першим номером. Якщо «Лейкерс» по ходу сезону зміцнять цю позицію, у них дуже сильно зростуть шанси на чемпіонство».

Джерело: Sport.ua