У Китаї відмовилися транслювати матчі НБА



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Х’юстон Рокетс під забороною в Китаї Твіттер

Такою стала реакція на твіт генменеджера Х’юстона про підтримку протестів у Гонконгу

Китайське центральне телебачення відмовилося транслювати передсезонні матчі команд НБА, які відбуваються в країні. Такою стала реакція на повідомлення в мережі Твіттер генерального менеджера клубу Х’юстон Рокетс Дерила Морі про підтримку протестів у Гонконгу.

Морі згодом видалив свій резонансний твіт та вибачився, інформує Kyodo News. Також вибачення надійшли від НБА.

Втім у Китаї реакція на повідомлення Морі лише набирає обертів. Так, компанія Tencent Holdings, яка володіє правами на онлайн трансляцію матчів НБА, повідомили про відмову від показу матчі за участі Х’юстона.

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Раніше повідомлялося, що в китайських магазинах технічного спонсора Х’юстона Nike зникли з продажу екіпірування та інша атрибутика клубу НБА.