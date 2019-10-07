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    На могилі легендарного баскетболіста освятили пам’ятник (фото)

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    Григорій Хижняк прожив 44 роки - На могилі легендарного баскетболіста освятили пам’ятник (фото)
    Григорій Хижняк прожив 44 роки
    Фото із соцмереж

    Обряд освячення провів колишній власник БК «Будівельник»

    5 жовтня на Берковецькому цвинтарі в Києві відбувся обряд освячення надгробного пам’ятника на могилі знаменитого в недалекому минулому баскетболіста Григорія Хижняка, який пішов з життя в 44-річному віці, рівно рік тому – 5 жовтня 2018 року.

    Передувала освяченню заупокійна служба в Храмі на честь Собору Київських Святих, яку, як і відправу на кладовищі, проводив колишній власник клубу «Будівельник» Богдан Гулямов. Нині Богдан Святославович є настоятелем Єдиної помісної православної церкви.

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    На могилі легендарного баскетболіста освятили пам’ятник (фото)
    На могилі легендарного баскетболіста освятили пам’ятник (фото)
    На могилі легендарного баскетболіста освятили пам’ятник (фото)
    На могилі легендарного баскетболіста освятили пам’ятник (фото)
    На могилі легендарного баскетболіста освятили пам’ятник (фото)
    На могилі легендарного баскетболіста освятили пам’ятник (фото)
    На могилі легендарного баскетболіста освятили пам’ятник (фото)
    На могилі легендарного баскетболіста освятили пам’ятник (фото)
    Фото із соцмереж

    Григорій Хижняк був одним із найяскравіших українських баскетболістів кінця 90-х – початку 2000-х років. Він виступав за столичні «Будівельник», «Київ», а також «Дніпро», маріупольський «Азовмаш», російський «Автодор», литовський «Жальґіріс», грецький «Пірестері» й, звісно, понад десятиліття грав за збірну України.

     Читайте також: Рік без Григорія Хижняка. Життя культового баскетболіста у фотографіях
    баскетбол БК Будівельник Богдан Гулямов Григорій Хижняк
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