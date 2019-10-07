На могилі легендарного баскетболіста освятили пам’ятник (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Григорій Хижняк прожив 44 роки Фото із соцмереж

Обряд освячення провів колишній власник БК «Будівельник»

5 жовтня на Берковецькому цвинтарі в Києві відбувся обряд освячення надгробного пам’ятника на могилі знаменитого в недалекому минулому баскетболіста Григорія Хижняка, який пішов з життя в 44-річному віці, рівно рік тому – 5 жовтня 2018 року.

Передувала освяченню заупокійна служба в Храмі на честь Собору Київських Святих, яку, як і відправу на кладовищі, проводив колишній власник клубу «Будівельник» Богдан Гулямов. Нині Богдан Святославович є настоятелем Єдиної помісної православної церкви.

Григорій Хижняк був одним із найяскравіших українських баскетболістів кінця 90-х – початку 2000-х років. Він виступав за столичні «Будівельник», «Київ», а також «Дніпро», маріупольський «Азовмаш», російський «Автодор», литовський «Жальґіріс», грецький «Пірестері» й, звісно, понад десятиліття грав за збірну України.