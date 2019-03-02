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    Екс-футболіст «Карпат» приніс угорському аутсайдерові першу перемогу за чотири місяці

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    Олег Голодюк продемонстрував, що не розівчився забивати - Екс-футболіст «Карпат» приніс угорському аутсайдерові першу перемогу за чотири місяці
    Олег Голодюк продемонстрував, що не розівчився забивати
    FC Haladas

    Олег Голодюк відкрив лік голам в угорському чемпіонаті в другому своєму матчі

    31-річний український хавбек Олег Голодюк відзначився голом у матчі 23-го туру угорського чемпіонату, в якому його «Галадаш» на виїзді сенсаційно переміг 3:1 команду з групи лідерів - будапештський «Гонвед».

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    Олег проводив лише другий свій матч у складі безнадійного аутсайдера мадярської першості. Саме гол екс-карпатівця на 77-й хвилині вивів «Галадаш» уперед - 2:1. Трохи згодом болгарин Ґалін Іванов на контратаці забив втретє і зняв питання про переможця.

    Голодюк відіграв усі 90 хвилин точно так само, як інші колишні гравці «Карпат» - другий опорний хав Муртаз Даушвілі з Грузії та лівий оборонець Юрій Габовда.

    Зауважимо, що після цієї перемоги «Галадаш» із 13-ма очками не сильно поліпшив свої шанси у боротьбі за виживання. Від рятівного 10-го місця команда відстає на 11 очок. «Галадаш» здобув лише третю перемогу в сезоні. Попередній матч у рамках чемпіонату команда перемагала ще 10 листопада 2018 року. Праdда, переможений тоді був лідер - «Ференцварош».

    До речі, передостаннім, маючи 24 очка в активі, наразі йде інший клуб із сильним українським лобі - «Кішварда». Сьогодні ця команда поступилася на виїзді 1:2 «Віді». Усі 90 хвилин у складі невдах провели три українці - центральний оборонець Антон Кравченко, правий бек Павло Лук'янчук і опорний хав Роман Карасюк. Антон у цій зустрічі отримав попередження. Ще один український гравець Богдан Мельник подивився матч у резерві.

    Таким чимом, «Кішварда» наразі має ті ж 24 очка, що й DVTK. Суперники мають гру в запасі, яку розпочнуть сьогодні, 2 березня о 20:30. Правда, шансів у матчі з лідерами, «Ференцварошем» Сергія Реброва, в команди іншого українця Сергія Шестакова небагато.

    Поряд із колишніми карпатівцями з «Галадаша», успішно сьогодні відіграли українці з будапештського МТК. Воротар Артем Кичак і центральний оборонець Євген Селін провели повний матч і допомогти своїй команді відстояти в Дожі нічию 0:0 з місцевим «Уйпештом». Кичак на 76-й хвилині отримав попередження.

    МТК після цієї нічиєї має 31-не очко і йде сьомим.

    Переміг сьогодні й «Мезоковешд-Жори» українців Михайла Месхі і Шандора Вайди. Їхня команда здолала вдома 2:0 «Пакш». Месхі на позиції опорного хава відіграв весь матч і отримав попередження, а Вайда вийшов на заміну після перерви і відповідно був на  полі в той момент, коли його команда забивала обидва м'ячі.

    «Мезоковешд-Жори» має 32 очка і знаходиться в таблиці високо - на шостому місці.

     Читайте також: Ребров вивів «Ференцварош» у чвертьфінал Кубка Угорщини
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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Угорщина Олег Голодюк Муртаз Даушвілі Антон Кравченко Роман Карасюк Павло Лук'янчук Юрій Габовда ФК Галадаш ФК Кішварда ФК «Мезоковешд-Жори» ФК МТК (Будапешт) Артем Кичак Євген Селін Михайло Месхі Шандор Вайда
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