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    «Де Роналду?». Фанати «Барселони» оригінально відсвяткували перемогу над «Реалом»

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    Кріштіану Роналду - «Де Роналду?». Фанати «Барселони» оригінально відсвяткували перемогу над «Реалом»
    Кріштіану Роналду

    У фіналі Кубка Короля «Барселона» зустрінеться з переможцем пари «Бетіс» - «Валенсія»

    Вболівальники «Барселони» після розгромної перемоги у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії над «Реалом» з рахунком 3:0 (перша гра - 1:1) скандували ім'я екс-форварда мадридців Кріштіану Роналду.

    «Сантьяго Бернабеу» відвідали 200 фанатів каталонців. Після закінчення гри вони стали кричати «Де Роналду?», висміюючи відсутність голів у «Реала».

    Уболівальникам господарів це не сподобалося, і вони свистом змусили гостьових фанатів замовкнути.

    Нагадаємо, 34-річний португалець, який перейшов в «Ювентус» минулого літа, забив 19 голів в 25 матчах серії А.

    У фіналі Кубка Короля «Барселона» зустрінеться з переможцем пари «Бетіс» - «Валенсія». Перший матч у Севільї суперники завершили нічиєю 2:2.

    Джерело: Sports.ru

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