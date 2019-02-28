Борис Тащі: «Правильно зробив, що не взяв російський паспорт. Я українець»



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Борис Тащі «Дуйсбург»

Український гравець розповів про свою позицію

Український півзахисник німецького «Дуйсбурга» Борис Тащі розповів в інтерв'ю Sport24, як відмовився стати громадянином Російської Федерації.

«Теоретично можна було взяти російський паспорт - тоді б я залишився в московському «Динамо». Але я цього не зробив. І, вважаю, правильно. Я українець, у мене сім'я в Україні. Чому я повинен брати паспорт? Загалом, взяв вектор на Європу», - пригадав футболіст свій давній етап кар’єри, коли у віці 18 років перейшов з «Чорноморця» в російський чемпіонат.

«Дуйбург» виступає в другій Бундеслізі та займає останнє місце в турнірній таблиці. У сезоні 2018/2019 Борис Тащі провів 14 матчів і забив 1 гол. На даний момент українець відновлюється після травми та не може допомогти команді зберегти прописку в дивізіоні.