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    Борис Тащі: «Правильно зробив, що не взяв російський паспорт. Я українець»

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    Борис Тащі - Борис Тащі: «Правильно зробив, що не взяв російський паспорт. Я українець»
    Борис Тащі
    «Дуйсбург»

    Український гравець розповів про свою позицію

    Український півзахисник німецького «Дуйсбурга» Борис Тащі розповів в інтерв'ю Sport24, як відмовився стати громадянином Російської Федерації.

    «Теоретично можна було взяти російський паспорт - тоді б я залишився в московському «Динамо». Але я цього не зробив. І, вважаю, правильно. Я українець, у мене сім'я в Україні. Чому я повинен брати паспорт? Загалом, взяв вектор на Європу», - пригадав футболіст свій давній етап кар’єри, коли у віці 18 років перейшов з «Чорноморця» в російський чемпіонат.

    «Дуйбург» виступає в другій Бундеслізі та займає останнє місце в турнірній таблиці. У сезоні 2018/2019 Борис Тащі провів 14 матчів і забив 1 гол. На даний момент українець відновлюється після травми та не може допомогти команді зберегти прописку в дивізіоні.

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