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    Ребров вивів «Ференцварош» у чвертьфінал Кубка Угорщини

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    Харатін і Петряк святкують перемогу - Ребров вивів «Ференцварош» у чвертьфінал Кубка Угорщини
    Харатін і Петряк святкують перемогу
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    Його підопічний забив гол з центру поля (відео)

    У матчі-відповіді в рамках 1/8 фіналу Кубка Угорщини «Ференцварош» завітав у гості до «Кішварди». Перша гра, додамо, завершилася перемогою команди Реброва з рахунком 2:0.

    Усе почалося з фантастичного голу Фонтеса, який вивів «Ференцварош» вперед. Господарі поля після перерви зрівняли рахунок, коли Ілич реалізував пенальті. Проте підсумкова нічия була на користь «Ференцвароша», який пройшов у чвертьфінал Кубка Угорщини.

    Зазначимо, що в цьому поєдинку взяв участь Ігор Харатін, який був замінений на початку другого тайму, а Іван Петряк провів матч в запасі. Інший українець Богдан Мельник відіграв за «Кішварду» увесь матч.

    У іншому поєдинку Кубка Угорщини «Галадаш» вилетів від «Мужаковежда», програвши 0:1 (перша гра 0:0). За «Галадаш» зіграв Олег Голодюк, який заробив жовту картку, а Юрій Габовда не потрапив до заявки. У складі переможців на дві хвилини після заміни вийшов інший українець Михайло Месхі.

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    Угорщина Сергій Ребров Іван Петряк Ігор Харатін
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