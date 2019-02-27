Ребров вивів «Ференцварош» у чвертьфінал Кубка Угорщини



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Харатін і Петряк святкують перемогу Главком

Його підопічний забив гол з центру поля (відео)

У матчі-відповіді в рамках 1/8 фіналу Кубка Угорщини «Ференцварош» завітав у гості до «Кішварди». Перша гра, додамо, завершилася перемогою команди Реброва з рахунком 2:0.

Усе почалося з фантастичного голу Фонтеса, який вивів «Ференцварош» вперед. Господарі поля після перерви зрівняли рахунок, коли Ілич реалізував пенальті. Проте підсумкова нічия була на користь «Ференцвароша», який пройшов у чвертьфінал Кубка Угорщини.

Зазначимо, що в цьому поєдинку взяв участь Ігор Харатін, який був замінений на початку другого тайму, а Іван Петряк провів матч в запасі. Інший українець Богдан Мельник відіграв за «Кішварду» увесь матч.

У іншому поєдинку Кубка Угорщини «Галадаш» вилетів від «Мужаковежда», програвши 0:1 (перша гра 0:0). За «Галадаш» зіграв Олег Голодюк, який заробив жовту картку, а Юрій Габовда не потрапив до заявки. У складі переможців на дві хвилини після заміни вийшов інший українець Михайло Месхі.

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