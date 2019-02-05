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    Екс-футболіст «Шахтаря» в моторошному ДТП розбив позашляховик у Італії (фото)

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    Дуґлас вляпався у неприємну історію - Екс-футболіст «Шахтаря» в моторошному ДТП розбив позашляховик у Італії (фото)
    Дуґлас вляпався у неприємну історію
    La Stampa

    Дуґлас Коста відбувся переляком, а ось автівка іншого учасника пригоди, мабуть, перетвориться на брухт

    П’ятиразовий чемпіон України у складі донецького «Шахтаря», а нині атакувальний півоборонець «Ювентуса» Дуґлас Коста став учасником дорожньо-транспортної пригоди неподалік Турина.

    ДТП за участю вінґера «Старої Синьйори» та збірної Бразилії сталося вчора, 4 лютого. вранці. Інцидент трапився близько 11:20 за місцевим часом неподалік містечка Сантія, що за 40 кілометрів від Турина, зазначає La Stampa.

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    Fiat, який постраждав у зіткненні з позашляховиком бразильця
    Jeep Cherokee Дуґласа
    Екс-футболіст «Шахтаря» в моторошному ДТП розбив позашляховик у Італії (фото)
    La Stampa

    28-річний бразилець, який перебував за кермом Jeep Cherokee, врізався у інше авто. На щастя, Коста відбувся лише переляком. Інший учасник ДТП – 47-річний водій Fiat Punto – був доставлений до лікарні, проте загрози його життю немає.

    У поточному сезоні Коста зіграв за «Ювентус» 24 матчі, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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