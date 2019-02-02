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    Суперник «Динамо» в Лізі Європи розгромно виграв, але втратив основного оборонця

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    &laquo;Олімпіакос&raquo; зламав опір суперників лише в останній чверті матчу - Суперник «Динамо» в Лізі Європи розгромно виграв, але втратив основного оборонця
    «Олімпіакос» зламав опір суперників лише в останній чверті матчу
    twitter «Олімпіакоса»

    «Олімпіакос» продовжує гонитву за ПАОКом у чемпіонаті Греції

    На старті 19-го туру грецької Суперліги пірейський «Олімпіакос», який є суперником київського «Динамо» за 1/16 фіналу Ліги Європи розгромив на власному полі «Панелініос» - 4:0.

    При цьому легкою перемогу команди Педру Мартінша не назвеш. Перший м’яч у ворота гостей єгипетський леґіонер пірейців Ахмед Хассан забив лише на 68-й хвилині. Правда, після того «Олімпіакосу» розв’язалися руки. Іспанець Міґель Ґерреро, Лазарос Хрістодулопулос (з пенальті) і сербський оборонець Яґош Вуковіч довели рахунок до розгромного.

    Втім, присмак у перемоги вийшов глевким, бо в самому дебюті зустрічі через травму пірейці втратили основного правого оборонця Омара Ельабдельауї.

    Склад «Олімпіакоса» був таким: Жозе Ша — Ельабдельауї (Торосідіс, 14), Пап Абу Сіссе, Яґош Вуковіч, Леонардо Кутріс — Поденсе, Натхо, Маді Камара,  Хрістодулопулос (Жіль Діаш, 80) — Міґель Ґерреро, Ахмед Хассан (Сольдано, 83).

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    Тактична схема пірейців


    Безпрограшна серія команди Мартінша у турнірах усіх рівнів складає вже 12 матчів — 10 перемог і дві нічиїх. В останнє «Олімпіакос» програвав ще 29 листопада минулого року в поєдинку Ліги Європи іспанському «Бетісу».

    У грецькій Суперлізі пірейці мають 45 очок і йдуть другими. На п’ять пунктів «Олімпіакос» відстає від ПАОКа з Салоніків, який має фантастичний результат — 17 перемог, нічия і жодної поразки.

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