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    Екс-динамівець Рибалка виконав переможний асист у Туреччині (відео)

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    Сергій Рибалка був майстром виконання штрафних ще у Києві - Екс-динамівець Рибалка виконав переможний асист у Туреччині (відео)
    Сергій Рибалка був майстром виконання штрафних ще у Києві
    sivasspor.org.tr

    «Сівасcпор» українця виграв на виїзді в «Касимпаші»

    Український хавбек Сергій Рибалка, котрий нині виступає за турецький «Сівасcпор», відіграв одну з ключових ролей у перемозі своєї команди в матчі 20-го туру турецької Суперліги над «Касимпашею».

    Рибалка провів на звичній позиції опорного півоборонця 87 хвилин і був замінений на Озера Гурмаджі, коли долю зустрічі було вже вирішено.

    Вирішальним у зустрічі став епізод на 69-й хвилині, коли Рибалка виконав навіс зі штрафного справа, а івуарійський нападник Аруна Коне, замкнувши його, зробив у цьому матчі дубль. Після цього голу «Сівасcпор» повів 3:1 і втримав цей результат до фінального свистка.

    Касимпаша - Сівасспор - 1:3. Результативна передача Рибалки

    Провівши 20 матчів, команда Сергія Рибалки набрала 28 очок і посідає в таблиці восьме місце.

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