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    Екс-футболіст збірної Росії вдарив арбітра під час матчу

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    Екс-футболіст збірної Росії вдарив арбітра під час матчу
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    Колишній футболіст збірної Росії Роман Широков не втримав емоцій під час матчу

    Двократний чемпіон Росії з футболу Роман Широков вдарив в обличчя арбітра в рамках аматорського турніру, повідомляє сайт «Чемпіонат».

    Інцидент стався у зустрічі аматорських команд. В ході одного з епізодів Широков, перебуваючи в оточенні інших гравців, напав на головного арбітра, вдаривши його по обличчю. Це сталося після того, як 39-річний росіянин впав у чужому карному майданчику, і  не дочекався призначення пенальті в бік воріт суперника.

    Учасники матчу кинулися їх рознімати. У наслідку арбітр отримав розсічення.

    Зазначено, що Широков починав кар'єру в «ЦСКА» в 1998 році. Згодом захищав кольори «Сатурна», «Рубіна», «Хімок», «Зеніту», «Краснодара» і «Спартака». Останньою командою екс-півзахисника став «ЦСКА». У 2016 році він завершив кар'єру гравця.

    Додамо також, до збірної Росії Широков викликався з 2008 по 2016 рік.

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    Джерело: Чемпионат.com

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