Відбулося жеребкування другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів



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Світлина - сайт «УЄФА»

Жереб визначив пари другого відбіркового етапу Ліги чемпіонів

У швейцарському Ньйоні відбувся жереб, який визначив пари другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів сезону 2020/21 років, інформує сайт УЄФА.

У жеребкуванні взяли участь 26 команд: 20 учасників Шляху чемпіонів та шість учасників Шляху представників ліг.

Шлях чемпіонів:

«Флоріана»/«ЧФР» - «Динамо» Загреб

«Янг Бойз» - «Клаксвік»/«Слован»

«Селтік»/«КР Рейк'явік» – «Ференцварош» /«Юргорден»

«Флора» /«Судува» - «Маккабі» Тель-Авів/«Рига»

«Легія»/«Дріта»/«Лінфілд» - «Арарат-Вірменія»/«Омонія»

«Целє»/«Дандолк» – «Мольде»/«Куопіо»

«Будучность»/«Лудогорець» - «Мідтьюлланд»

«Динамо» Брест/«Астана» – «Коннас-Кі»/«Сараєво»

«Карабах»/«Сілекс» - «Шериф»/«Тола»

«Динамо» Тбілісі/«Тирана» - «Црвєна Звєзда»/«Європа».

Шлях представників ліг:

«Алкмаар» – «Вікторія»

«ПАОК» – «Бешикташ»

«Локомотива» – «Рапід».

Примітно, що цього сезону всі пари другого відбіркового раунду гратимуть в форматі одноматчевих поєдинків і без глядачів.

Відзначимо також, матчі даної стадії пройдуть 25 і 26 серпня. У разі необхідності, буде проводитися додатковий час і серія 11-метрових. Переможці вийдуть в третій відбірковий раунд Ліги чемпіонів УЄФА, а ті, хто програв потраплять в третій відбірковий раунд Ліги Європи УЄФА.

Також додамо, з третього кваліфікаційного раунду стартуватиме київське «Динамо» (Шлях представників ліг).

Джерело: УЄФА