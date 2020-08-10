Відбулося жеребкування другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів
Жереб визначив пари другого відбіркового етапу Ліги чемпіонівУ швейцарському Ньйоні відбувся жереб, який визначив пари другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів сезону 2020/21 років, інформує сайт УЄФА.
У жеребкуванні взяли участь 26 команд: 20 учасників Шляху чемпіонів та шість учасників Шляху представників ліг.
Шлях чемпіонів:
«Флоріана»/«ЧФР» - «Динамо» Загреб
«Янг Бойз» - «Клаксвік»/«Слован»
«Селтік»/«КР Рейк'явік» – «Ференцварош» /«Юргорден»
«Флора» /«Судува» - «Маккабі» Тель-Авів/«Рига»
«Легія»/«Дріта»/«Лінфілд» - «Арарат-Вірменія»/«Омонія»
«Целє»/«Дандолк» – «Мольде»/«Куопіо»
«Будучность»/«Лудогорець» - «Мідтьюлланд»
«Динамо» Брест/«Астана» – «Коннас-Кі»/«Сараєво»
«Карабах»/«Сілекс» - «Шериф»/«Тола»
«Динамо» Тбілісі/«Тирана» - «Црвєна Звєзда»/«Європа».
Шлях представників ліг:
«Алкмаар» – «Вікторія»
«ПАОК» – «Бешикташ»
«Локомотива» – «Рапід».
Примітно, що цього сезону всі пари другого відбіркового раунду гратимуть в форматі одноматчевих поєдинків і без глядачів.
Відзначимо також, матчі даної стадії пройдуть 25 і 26 серпня. У разі необхідності, буде проводитися додатковий час і серія 11-метрових. Переможці вийдуть в третій відбірковий раунд Ліги чемпіонів УЄФА, а ті, хто програв потраплять в третій відбірковий раунд Ліги Європи УЄФА.
Також додамо, з третього кваліфікаційного раунду стартуватиме київське «Динамо» (Шлях представників ліг).Нагадаємо, що дубль Роналу не врятував «Ювентус» від вильоту з 1/8 фіналу ЛЧ.
Джерело: УЄФА