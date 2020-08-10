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    Відбулося жеребкування другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів

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    Відбулося жеребкування другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів
    Світлина - сайт «УЄФА»

    Жереб визначив пари другого відбіркового етапу Ліги чемпіонів

    У швейцарському Ньйоні відбувся жереб, який визначив пари другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів сезону 2020/21 років, інформує сайт УЄФА.

    У жеребкуванні взяли участь 26 команд: 20 учасників Шляху чемпіонів та шість учасників Шляху представників ліг.

    Шлях чемпіонів:

    «Флоріана»/«ЧФР»  - «Динамо» Загреб

    «Янг Бойз»  - «Клаксвік»/«Слован»

    «Селтік»/«КР Рейк'явік» – «Ференцварош» /«Юргорден»

    «Флора» /«Судува»  - «Маккабі» Тель-Авів/«Рига»

    «Легія»/«Дріта»/«Лінфілд» - «Арарат-Вірменія»/«Омонія»

    «Целє»/«Дандолк» – «Мольде»/«Куопіо»

    «Будучность»/«Лудогорець» - «Мідтьюлланд»

    «Динамо» Брест/«Астана» – «Коннас-Кі»/«Сараєво»

    «Карабах»/«Сілекс» - «Шериф»/«Тола»

    «Динамо» Тбілісі/«Тирана» - «Црвєна Звєзда»/«Європа».

    Шлях представників ліг:

    «Алкмаар» – «Вікторія»

    «ПАОК»  – «Бешикташ»

    «Локомотива» – «Рапід».

    Примітно, що цього сезону всі пари другого відбіркового раунду гратимуть в форматі одноматчевих поєдинків і без глядачів.

    Відзначимо також, матчі даної стадії пройдуть 25 і 26 серпня. У разі необхідності, буде проводитися додатковий час і серія 11-метрових. Переможці вийдуть в третій відбірковий раунд Ліги чемпіонів УЄФА, а ті, хто програв потраплять в третій відбірковий раунд Ліги Європи УЄФА.

    Також додамо, з третього кваліфікаційного раунду стартуватиме київське «Динамо» (Шлях представників ліг).

    Нагадаємо, що дубль Роналу не врятував «Ювентус» від вильоту з 1/8 фіналу ЛЧ.

    Джерело: УЄФА

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