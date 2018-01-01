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    Екс-гравець «Шахтаря»: Прийшла Росія, і «Севастополю» настав кінець

    Колишній футболіст «Шахтаря» та «Севастополю» розповів про своє перебування у кримському клубі
    Головний тренер польського «Заглембе» Маріуш Левандовськи згадав період кар'єри у «Севастополі». Проце він розповів виданню SportoweFakty. «Коли я грав у «Севастополі», то виконував відразу кілька функцій. Там я був президентом, директором, тренером, кухарем, будівельником. На мені було багато обов'язків
    • Сьогодні, 19:18
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    Маріуш Левандовськи. Фото ФК &laquo;Заглембе&raquo;
    Маріуш Левандовськи. Фото ФК «Заглембе»

    Колишній футболіст «Шахтаря» та «Севастополю» розповів про своє перебування у кримському клубі

    Головний тренер польського «Заглембе» Маріуш Левандовськи згадав період кар'єри у «Севастополі».

    Проце він розповів виданню SportoweFakty.

    «Коли я грав у «Севастополі», то виконував відразу кілька функцій. Там я був президентом, директором, тренером, кухарем, будівельником. На мені було багато обов'язків у клубі. У «Шахтарі» я був забезпечений всім, і ні про що не переживав. Коли я приїхав у «Севастополь», то там не було нічого. Футболісти приходили на тренування у різних футболках», - сказав він.

    «Для мене це було дуже дивно, і терпіти таке я не хотів. Я завжди висловлюю свою думку вголос, я говорю прямо, якщо мені щось не подобається, так було у Севастополі. Я відразу побачив, що люди, які перебували на своїх посадах, некомпетентні. Довелося брати все у свої руки» - додав Левандовськи.

    За його словами, він допоміг організувати людей, які відповідали за будівництво, передає Tribuna.com.

    «Були люди, які мені допомагали, наприклад, генеральний директор, з часом у «Севастополь» приїхали хороші фахівці. Приблизно через два роки клуб почав підніматися», - пригадав він.

    «Що зараз з цих клубом? Нічого. Прийшла Росія, і всьому настав кінець. Шкода, я залишив частинку себе у цій команді. Стадіон залишився, і команда грає у якійсь лізі», - підсумував Левандовськи.

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ Севастополь «Шахтар» Україна
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