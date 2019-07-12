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    Екс-наречену Кличка по-звірячому побив її бойфренд. Жахливі подробиці

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    Володимир Кличко прожив з Гайден Панеттьєрі дев'ять років&nbsp; - Екс-наречену Кличка по-звірячому побив її бойфренд. Жахливі подробиці
    Володимир Кличко прожив з Гайден Панеттьєрі дев'ять років 
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    Стартував судовий процес

    10 липня в суді Лос-Анджелеса (США) відбулося перше слухання справи щодо побиття колишньої цивільної дружини Володимира Кличка - американської актриси Гайден Панеттьєрі її хлопцем Браяном Гікерсоном, передає інтернет-видання Radar Online.

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    Свої показання дав офіцер місцевої поліції Амбер Фіндлі, який в ніч на 3 травня прибув на виклик у будинок зірки Голлівуду, повідомивши, що жіночі крики були чутні ще з вулиці. Також він розповів, що двері поліції відкрив Гікерсон, заявивши, що він перебуває вдома один, а нестямні крики видає телевізор.

    Однак, увійшовши в особняк актриси, представники правоохоронних органів помітили побиту Панеттьєрі.

    «Я відразу помітив подряпину на її вії, опухле обличчя, - каже правоохоронець. - У неї були синці на шиї, ліворуч. А коли ми продовжили розмовляти, Гайден зняла светр і я побачив садна на її руках».

    Крім того, офіцер Фіндлі розповів, що в ході діалогу з американською актрисою, вона зізналася, що в ту ніч під час сварки Браян тричі вдарив її долонею по обличчю і після останнього удару у Панеттьєрі пішла кров з носа. З'ясувалося, що це далеко не перша сварка закоханих із застосуванням фізичної сили, за два дні Гікерсон три рази побив екс-наречену Кличка.

    Повторне слухання у цій справі відбудеться через кілька тижнів, попередньо, бойфренду Гайден Панеттьєрі загрожує чотири роки в'язниці.

    Нагадаємо, що роман українського боксера Володимира Кличка з американською актрисою завершився торік у серпні. Володимир і Гайден були разом близько дев'яти років і також ростять спільну дочку Каю-Євдокію.

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