Батько американця Лопеса пригрозив Ломаченку



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Лопес-старший переконаний в перемозі свого сина над українцем

Батько американського боксера легкої вагової категорії Теофімо Лопеса переконаний в легкій перемозі сина над Василем Ломаченком.

«Наразі у нас 13 поєдинків. Бачу сина чемпіоном за 15 боїв. А потім з усіма чемпіонськими поясами за 16. Ми виб’ємо все лайно з бісового Ломаченка. Він б’ється з мішками на кшталт Кролли, у якого 6 поразок. Він не хоче битися з моїм сином. Ми виграли бій ще до поєдинку», - передає слова Лопеса-старшого ES NEWS.

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