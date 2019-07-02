Батько американця Лопеса пригрозив Ломаченку
Теофімо Лопес
YouTube
Лопес-старший переконаний в перемозі свого сина над українцем
Батько американського боксера легкої вагової категорії Теофімо Лопеса переконаний в легкій перемозі сина над Василем Ломаченком.
«Наразі у нас 13 поєдинків. Бачу сина чемпіоном за 15 боїв. А потім з усіма чемпіонськими поясами за 16. Ми виб’ємо все лайно з бісового Ломаченка. Він б’ється з мішками на кшталт Кролли, у якого 6 поразок. Він не хоче битися з моїм сином. Ми виграли бій ще до поєдинку», - передає слова Лопеса-старшого ES NEWS.
Читайте також: Команди Ломаченка та Кемпбела узгодили деталі бою