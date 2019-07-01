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    Команди Ломаченка та Кемпбела узгодили деталі бою

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    Василь Ломаченко - Команди Ломаченка та Кемпбела узгодили деталі бою
    Василь Ломаченко
    Bad Left Hook

    Титульний поєдинок відбудеться 31 серпня в Лондоні

    Команди українського боксера Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) та британця Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО) узгодили всі деталі майбутнього титульного поєдинку. Бій відбудеться 31 серпня в Лондоні.

    Про це в коментарі BoxingScene повідомив промоутер британця Едді Хірн.

    «Справу завершено, маємо домовленість. Ми узгодили всі умови. Зустрінуся з Люком та подам йому остаточну версію контракту», - повідомив Хірн.

    loma2
    loma2

    Бій відбудеться на арені О2, яка може вмістити 23 000 глядачів.

    Боксери виборюватимуть чемпіонські титули Василя Ломаченка та вакантний титул WBC.    

     Читайте також: Ломаченко побився з чемпіоном світу з тайського боксу (відео)
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