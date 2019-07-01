Команди Ломаченка та Кемпбела узгодили деталі бою
Василь Ломаченко
Bad Left Hook
Титульний поєдинок відбудеться 31 серпня в Лондоні
Команди українського боксера Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) та британця Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО) узгодили всі деталі майбутнього титульного поєдинку. Бій відбудеться 31 серпня в Лондоні.
Про це в коментарі BoxingScene повідомив промоутер британця Едді Хірн.
«Справу завершено, маємо домовленість. Ми узгодили всі умови. Зустрінуся з Люком та подам йому остаточну версію контракту», - повідомив Хірн.
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Бій відбудеться на арені О2, яка може вмістити 23 000 глядачів.
Боксери виборюватимуть чемпіонські титули Василя Ломаченка та вакантний титул WBC.