  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Позбавлена статусу АІБА відкрила справу проти генсека російської боксерської федерації

    • Розсилка
    Умар Кремльов - Позбавлена статусу АІБА відкрила справу проти генсека російської боксерської федерації
    Умар Кремльов
    Фейсбук

    Росіянина Умара Кремльова підозрюють у навмисному приховуванні судимості

    Міжнародна боксерська асоціація (АІБА) повідомила про відкриття дисциплінарної справи проти генерального секретаря російської боксерської федерації Умара Кремльова.

    Кремльова підозрюють у навмисному приховуванні інформації про судимість під час висування на посаду члена виконкому АІБА наприкінці 2018 року.

    За інформацією ЗМІ, Кремльова двічі судили в РФ – 2004 та 2007 року. Тоді він мав прізвище від народження Лутфуллоєв. Уже після судових вироків змінив його на Кремльов.

    «У 90-ті роки Умар Кремльов, який на той час мав прізвище Лутфуллоєв, перебував у оперативній розробці як учасник так званої серпуховської ОЗГ. Головний актив Кремльова ООО «Кремлевское золото» виріс з ювелірної майстерні, яку він відібрав у знайомого. 2004 року майбутній очільник російської боксерської федерації отримав умовний термін ув’язнення за здирництво, а 2007 року – ще один термін за побої», - писала газета «Вечерние ведомости».

    Нагадаємо, сама АІБА також стала об’єктом розслідування. Нещодавно МОК позбавив організацію офіційного статусу та позбавив права організації турніру з боксу на Олімпіаді-2020 у Токіо.

     Читайте також: Міжнародну боксерську асоціацію позбавлено офіційного статусу
    Читайте також
    бокс МОК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ