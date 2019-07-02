Позбавлена статусу АІБА відкрила справу проти генсека російської боксерської федерації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Умар Кремльов Фейсбук

Росіянина Умара Кремльова підозрюють у навмисному приховуванні судимості

Міжнародна боксерська асоціація (АІБА) повідомила про відкриття дисциплінарної справи проти генерального секретаря російської боксерської федерації Умара Кремльова.

Кремльова підозрюють у навмисному приховуванні інформації про судимість під час висування на посаду члена виконкому АІБА наприкінці 2018 року.

За інформацією ЗМІ, Кремльова двічі судили в РФ – 2004 та 2007 року. Тоді він мав прізвище від народження Лутфуллоєв. Уже після судових вироків змінив його на Кремльов.

«У 90-ті роки Умар Кремльов, який на той час мав прізвище Лутфуллоєв, перебував у оперативній розробці як учасник так званої серпуховської ОЗГ. Головний актив Кремльова ООО «Кремлевское золото» виріс з ювелірної майстерні, яку він відібрав у знайомого. 2004 року майбутній очільник російської боксерської федерації отримав умовний термін ув’язнення за здирництво, а 2007 року – ще один термін за побої», - писала газета «Вечерние ведомости».

Нагадаємо, сама АІБА також стала об’єктом розслідування. Нещодавно МОК позбавив організацію офіційного статусу та позбавив права організації турніру з боксу на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Читайте також: Міжнародну боксерську асоціацію позбавлено офіційного статусу