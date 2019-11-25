  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Нападник «Ліверпуля» Фірміно здивував уболівальників грою на піаніно (відео)

    • Розсилка
    Нападник «Ліверпуля» Фірміно здивував уболівальників грою на піаніно (відео)

    Відео на якому демонструється музичний талант форварда набрало вже більше 2 млн переглядів

    Нападник «Ліверпуля» Роберто Фірміно здивував уболівальників грою на піаніно. Підспівувала мелодії дружина 28-річного бразильського гравця Ларісса Перейра.

    На даний момент відео набрало вже більше 2 млн переглядів. У коментарях під роликом гру Фірміно на музичному інструменті оцінили його партнери по «Ліверпулю» і збірній Бразилії Алісон Бекер, Філіппе Коутіньйо, Адріан і Лукас Лейва.

    Переглянути цей допис в Instagram

    @larissa_peereira me [email protected]

    Допис, поширений Bobby Firmino (@roberto_firmino)

    Фірміно перейшов до «Ліверпуля» з «Хоффенхайма» в 2015 році. У нинішньому сезоні бразильський форвард взяв участь в 13 матчах англійської Прем'єр-ліги, забив 4 голи і зробив 3 результативні передачі. Також Фірміно виступає за національну команду Бразилії з 2014 року.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ліверпуль Роберто Фірміно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ