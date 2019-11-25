Нападник «Ліверпуля» Фірміно здивував уболівальників грою на піаніно (відео)



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Відео на якому демонструється музичний талант форварда набрало вже більше 2 млн переглядів

Нападник «Ліверпуля» Роберто Фірміно здивував уболівальників грою на піаніно. Підспівувала мелодії дружина 28-річного бразильського гравця Ларісса Перейра.

На даний момент відео набрало вже більше 2 млн переглядів. У коментарях під роликом гру Фірміно на музичному інструменті оцінили його партнери по «Ліверпулю» і збірній Бразилії Алісон Бекер, Філіппе Коутіньйо, Адріан і Лукас Лейва.

Переглянути цей допис в Instagram @larissa_peereira me [email protected] Допис, поширений Bobby Firmino (@roberto_firmino) 21 Лис 2019 р. о 1:57 PST

Фірміно перейшов до «Ліверпуля» з «Хоффенхайма» в 2015 році. У нинішньому сезоні бразильський форвард взяв участь в 13 матчах англійської Прем'єр-ліги, забив 4 голи і зробив 3 результативні передачі. Також Фірміно виступає за національну команду Бразилії з 2014 року.