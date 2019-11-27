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    Болгарські ультрас підтримали акцію колег з київського «Динамо» на підтримку плямистих сов (фото)

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    Їх залишилося лише 18... - Болгарські ультрас підтримали акцію колег з київського «Динамо» на підтримку плямистих сов (фото)
    Їх залишилося лише 18...
    Save Northern Spotted Owls

    Фанатам болгарського «Левскі» не байдужа доля пернатих

    Ультрас софійського «Левскі» підтримали започатковану колегами з київського «Динамо» акцію з закликами до збереження популяції північних плямистих сов, кількість яких в усьому світі зменшилася до 18-ти.

    «Save Northern Spotted Owls» («Збережемо північних плямистих сов») – текстовик такого змісту з’явився на секторі софійців під час матчу 17-го туру чемпіонату Болгарії, в якому їхня команда перемогла 2:0 «Царско Село».

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    Ультрас софійського «Левскі»

    Також долучилися до акції ультрас харківського «Металіста».

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    Орнітологи з Харкова

    Нагадаємо, що динамівці вперше заявили про свою небайдужість до долі сов під час Класичного дербі проти «Шахтаря» у Харкові. Тоді кияни створили шумовий ефект, який капітан «Шахтаря» Тайсон помилково сплутав з імітуванням звуків мавп, подумав, що то расизм і розплакався. Причому засмутився капітан «гірників» аж настільки, що не поїхав на виїзний матч Ліги чемпіонів проти англійського «Манчестер Сіті».

     Читайте також: Справа про футбольний расизм. Як з українців роблять фашистів

     

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