«Шахтар» сенсаційно втратив очки в принциповому дербі з «Маріуполем» (відео)
«Гірники» вдруге в сезоні зіграли внічию в чемпіонаті України
«Маріуполь» - «Шахтар» (Донецьк) – 1:1
Голи: 0:1 – Тайсон (15). 1:1 – Путря (49)
«Маріуполь»: Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворський, Полегенько, Тищенко, Петерман, Мишньов, Горбунов, Путря, Фомін (Вискребенцев, 17). Головний тренер – Олександр Бабич.
«Шахтар»: П’ятов, Болбат, Бондарь, Хочолава, Ісмаілі, Степаненко, Маркос Антоніо (Майкон, 79), Тете (Соломон, 58), Тайсон, Коноплянка, Сікан (Борячок, 70). Головний тренер – Луїш Каштру.
Попередження: Полегенько (14), Дава (19), Петерман (78) – Ісмаілі (31), Маркос Антоніо (68), Хочолава (72).
Судді: Абдула – Чертоляс, Жарій, Можаровський.
1 грудня. Маріуполь. Стадіон імені Бойка
Поєдинок у Маріуполі проходив у традиційній для цього дербі непередбачуваній та безкомпромісній боротьбі.
Гості уже на початку вийшли вперед. Полегенько сфолив у карному майданчику проти Коноплянки й арбітр призначив пенальті. З точки влучно пробив Тайсон.
Закріпити успіх у першій половині «гірники» не змогли. Натомість на початку другого тайму Путря вдало зіграв на добиванні – 1:1.
Наприкінці зустрічі Путря знову відправив м’яч у ворота П’ятова, але цього разу арбітр взяття воріт не зафіксував.
Відтак принципові суперники «Маріуполь» та «Шахтар» поділили очки.
«Шахтар» залишився на першому місці в чемпіонаті України – 44 очки. «Маріуполь» з 18 очками піднявся на шосту сходинку.
У наступному турі 6 грудня «гірники» грають вдома проти земляків з «Олімпіка». «Маріуполь» за два дні гратиме вдома проти «Львова».