«Шахтар» сенсаційно втратив очки в принциповому дербі з «Маріуполем» (відео)



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«Шахтар» втратив очки в Маріуполі ФК «Шахтар»

«Гірники» вдруге в сезоні зіграли внічию в чемпіонаті України

«Маріуполь» - «Шахтар» (Донецьк) – 1:1

Голи: 0:1 – Тайсон (15). 1:1 – Путря (49)

«Маріуполь»: Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворський, Полегенько, Тищенко, Петерман, Мишньов, Горбунов, Путря, Фомін (Вискребенцев, 17). Головний тренер – Олександр Бабич.

«Шахтар»: П’ятов, Болбат, Бондарь, Хочолава, Ісмаілі, Степаненко, Маркос Антоніо (Майкон, 79), Тете (Соломон, 58), Тайсон, Коноплянка, Сікан (Борячок, 70). Головний тренер – Луїш Каштру.

Попередження: Полегенько (14), Дава (19), Петерман (78) – Ісмаілі (31), Маркос Антоніо (68), Хочолава (72).

Судді: Абдула – Чертоляс, Жарій, Можаровський.

1 грудня. Маріуполь. Стадіон імені Бойка

Поєдинок у Маріуполі проходив у традиційній для цього дербі непередбачуваній та безкомпромісній боротьбі.

Гості уже на початку вийшли вперед. Полегенько сфолив у карному майданчику проти Коноплянки й арбітр призначив пенальті. З точки влучно пробив Тайсон.

Закріпити успіх у першій половині «гірники» не змогли. Натомість на початку другого тайму Путря вдало зіграв на добиванні – 1:1.

Наприкінці зустрічі Путря знову відправив м’яч у ворота П’ятова, але цього разу арбітр взяття воріт не зафіксував.

Відтак принципові суперники «Маріуполь» та «Шахтар» поділили очки.

«Шахтар» залишився на першому місці в чемпіонаті України – 44 очки. «Маріуполь» з 18 очками піднявся на шосту сходинку.

У наступному турі 6 грудня «гірники» грають вдома проти земляків з «Олімпіка». «Маріуполь» за два дні гратиме вдома проти «Львова».