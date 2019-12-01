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    «Шахтар» сенсаційно втратив очки в принциповому дербі з «Маріуполем» (відео)

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    &laquo;Шахтар&raquo; втратив очки в Маріуполі - «Шахтар» сенсаційно втратив очки в принциповому дербі з «Маріуполем» (відео)
    «Шахтар» втратив очки в Маріуполі
    ФК «Шахтар»

    «Гірники» вдруге в сезоні зіграли внічию в чемпіонаті України

    «Маріуполь» - «Шахтар» (Донецьк) – 1:1

    Голи: 0:1 – Тайсон (15). 1:1 – Путря (49)

    «Маріуполь»:  Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворський, Полегенько, Тищенко, Петерман, Мишньов, Горбунов, Путря, Фомін (Вискребенцев, 17). Головний тренер – Олександр Бабич.
    «Шахтар»: П’ятов, Болбат, Бондарь, Хочолава, Ісмаілі, Степаненко, Маркос Антоніо (Майкон, 79), Тете (Соломон, 58), Тайсон, Коноплянка, Сікан (Борячок, 70). Головний тренер – Луїш Каштру.
    Попередження: Полегенько (14), Дава (19), Петерман (78) – Ісмаілі (31), Маркос Антоніо (68), Хочолава (72).
    Судді: Абдула – Чертоляс, Жарій, Можаровський.
    1 грудня. Маріуполь. Стадіон імені Бойка

    Поєдинок у Маріуполі проходив у традиційній для цього дербі непередбачуваній та безкомпромісній боротьбі.

    Гості уже на початку вийшли вперед. Полегенько сфолив у карному майданчику проти Коноплянки й арбітр призначив пенальті. З точки влучно пробив Тайсон.

    Закріпити успіх у першій половині «гірники» не змогли. Натомість на початку другого тайму Путря вдало зіграв на добиванні – 1:1.

    Наприкінці зустрічі Путря знову відправив м’яч у ворота П’ятова, але цього разу арбітр взяття воріт не зафіксував.

    Відтак принципові суперники «Маріуполь» та «Шахтар» поділили очки.

    «Шахтар» залишився на першому місці в чемпіонаті України – 44 очки. «Маріуполь» з 18 очками піднявся на шосту сходинку.

    У наступному турі 6 грудня «гірники» грають вдома проти земляків з «Олімпіка». «Маріуполь» за два дні гратиме вдома проти «Львова».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь»
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