Ексгравцеві «Реалу» висунули звинувачення у розповсюдженні дитячої порнографії
Слідство у справі завершено. Німцю були пред'явлені звинувачення
Колишній оборонець дортмундської «Боруссії», «Реала», «Шальке» і збірної Німеччини Крістофер Метцельдер потрапив під підозру в розповсюдженні дитячої порнографії.
Поліція розслідує звинувачення жінки, яка надала як мінімум 15 дитячих порнографічних фотографій, які Метцельдер відправив їй через WhatsApp.
Після цього у Метцельдера конфіскували телефон і комп'ютер. Зокрема слідчі кажуть, що знайшли 30 порнофайлів з дітьми на мобільному телефоні колишнього футболіста.
Прокуратура Дюссельдорфа сьогодні в короткому прес-релізі підтвердила, що звинувачення були пред'явлені колишньому національному футболістові.
Сказано, що новина про звинувачення колишнього національного футболіста Метцельдера всюди викликала подив і жах. Тепер 39-річний німець повинен відповісти в суді за поширення та зберігання дитячої порнографії.
Відзначимо, що Метцельдер завершив кар'єру гравця в 2014 році. У його активі є чемпіонства Німеччини та Іспанії, здобуті з «Боруссією» Дортмунд і «Реалом». Також він зіграв 47 матчів за збірну Німеччини, з якою став «срібним» і бронзовим медалістом чемпіонатів світу.
Джерело: FOCUS Online