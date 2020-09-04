Ексгравцеві «Реалу» висунули звинувачення у розповсюдженні дитячої порнографії



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Метцельдер отримував звання кращого футболіста Європи до 23 років Світлина - focus.de

Слідство у справі завершено. Німцю були пред'явлені звинувачення

Колишній оборонець дортмундської «Боруссії», «Реала», «Шальке» і збірної Німеччини Крістофер Метцельдер потрапив під підозру в розповсюдженні дитячої порнографії.

Поліція розслідує звинувачення жінки, яка надала як мінімум 15 дитячих порнографічних фотографій, які Метцельдер відправив їй через WhatsApp.

Після цього у Метцельдера конфіскували телефон і комп'ютер. Зокрема слідчі кажуть, що знайшли 30 порнофайлів з дітьми на мобільному телефоні колишнього футболіста.

Прокуратура Дюссельдорфа сьогодні в короткому прес-релізі підтвердила, що звинувачення були пред'явлені колишньому національному футболістові.

Сказано, що новина про звинувачення колишнього національного футболіста Метцельдера всюди викликала подив і жах. Тепер 39-річний німець повинен відповісти в суді за поширення та зберігання дитячої порнографії.

Відзначимо, що Метцельдер завершив кар'єру гравця в 2014 році. У його активі є чемпіонства Німеччини та Іспанії, здобуті з «Боруссією» Дортмунд і «Реалом». Також він зіграв 47 матчів за збірну Німеччини, з якою став «срібним» і бронзовим медалістом чемпіонатів світу.

Джерело: FOCUS Online