Оголошено підозру столичному поліцейському, якого затримали на збуті наркотиків (фото)



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Під час обшуку у поліцейського виявили наркотичні речовини Фото: Прокуратура Києва

Під час обшуку у службовому кабінеті правоохоронця вилучено велику кількість наркотиків і боєприпасів

Столичними правоохоронцями затримано співробітника слідчого відділу одного з районних управлінь поліції Києва, який займався збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Так, під час досудового розслідування правоохоронці задокументували 3 факти збуту 30-річним інспектором психотропних речовин амфетамін та МДМА.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

У четвер, 3 вересня, після чергового збуту наркотичного засобу особі, яка діяла під контролем правоохоронних органів, поліцейського затримали «на гарячому» та вилучили близько 40 г білої порошкоподібної речовини, яка зі слів самого затриманого є особливо небезпечним наркотичним засобом - кокаїном. За вказаний наркотичний засіб інспектор отримав 70 тис. гривень.

У подальшому за адресами проживання затриманого, у його службовому кабінеті та в автомобілі проведено обшуки, у ході яких вилучено значну кількість речовин, схожих на наркотичні, нарковмісні рослини, зброю та понад 1 тис. боєприпасів. Вилучені речовини та інші речові докази будуть направлені на експертизу.

Наразі затриманому повідомлено про підозру. До суду скеровано клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Тривають заходи, направлені на встановлення джерела походження наркотичних засобів, зброї та боєприпасів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше стало відомо, що на збуті наркотиків затримали інспектора Солом‘янського Управління поліції.