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    Конкурент Луніна в «Реалі» здав псевдопозитивний тест на коронавірус

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    Бельгійський голкіпер Куртуа парирує один із ударів на тренуванні&nbsp;&laquo;Реала&raquo; - Конкурент Луніна в «Реалі» здав псевдопозитивний тест на коронавірус
    Бельгійський голкіпер Куртуа парирує один із ударів на тренуванні «Реала»
    Світлина - Twitter Куртуа

    Куртуа продовжить тренування у таборі збірної Бельгії

    Провідний голкіпер мадридського «Реала» Тібо Куртуа пройшов тестування на коронавірус в розташуванні збірної Бельгії.

    Тест показав позитивний результат. Однак, 28-річного бельгійця не відсторонили від тренувального процесу, він не покинув розташування національної команди.

    Згідно зі встановленими протоколами, було проведено аналіз крові, який підтвердив зникнення вірусу з тіла голкіпера «Реала». Таким чином, тест дав хибний позитивний результат, помилково показавши наявність вірусу в організмі.

    У такому  зв'язку футболіст, який провів у складі національної команди 79 матчів в яких пропустив 57 голів, без усіляких обмежень буде тренуватися зі збірною Бельгії.

    Зазначимо, що у першому турі дивізіону А Ліги націй збірна Бельгії п’ятого вересня проведе виїзний поєдинок із збірною Данії.

    Примітно, що Куртуа є основним голкіпером «Реалу». Одним з його конкурентів в наступному сезоні стане страж воріт української збірної Андрій Лунін.

    Читайте також: У світі коронавірусом заразилися вже понад 26 мільйонів людей.

    Джерело: Dhnet

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй ФК Реал (Мадрид) Тібо Куртуа Андрій Лунін коронавірус
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