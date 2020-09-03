Конкурент Луніна в «Реалі» здав псевдопозитивний тест на коронавірус
Куртуа продовжить тренування у таборі збірної Бельгії
Провідний голкіпер мадридського «Реала» Тібо Куртуа пройшов тестування на коронавірус в розташуванні збірної Бельгії.
Тест показав позитивний результат. Однак, 28-річного бельгійця не відсторонили від тренувального процесу, він не покинув розташування національної команди.
Згідно зі встановленими протоколами, було проведено аналіз крові, який підтвердив зникнення вірусу з тіла голкіпера «Реала». Таким чином, тест дав хибний позитивний результат, помилково показавши наявність вірусу в організмі.
У такому зв'язку футболіст, який провів у складі національної команди 79 матчів в яких пропустив 57 голів, без усіляких обмежень буде тренуватися зі збірною Бельгії.
Зазначимо, що у першому турі дивізіону А Ліги націй збірна Бельгії п’ятого вересня проведе виїзний поєдинок із збірною Данії.
Примітно, що Куртуа є основним голкіпером «Реалу». Одним з його конкурентів в наступному сезоні стане страж воріт української збірної Андрій Лунін.
Джерело: Dhnet