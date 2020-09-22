Експерти The Ring оцінили шанси українця Дерев’янченка у чемпіонському бою з Чарло



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Дерев'янченко спробує нарешті стати чемпіоном світу Афіша із соцмереж

П’ятеро фахівців ставлять на перемогу Сергія

Українець Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) в ніч з 26 на 27 вересня за київським часом на арені казино Mohegan Sun (штат Коннектикут, США) проведе бій з чемпіоном WBC в середній вазі Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Редакція авторитетного журналу The Ring і запрошені експерти представили свої прогнози на бій Дерев'янченка і Чарло. 14 із 20-ти опитаних вважають, що в суботу з титулом ринг покине чинний чемпіон, ще п'ятеро вірять в претендента з України, а один промоутер поставив на нічию.

4 з 14-ти експертів The Ring переконані, що Чарло нокаутує Дерев'янченка. У дострокову перемогу українця не вірить ніхто.