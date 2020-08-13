Дерев’янченко оцінив можливість реваншу із Головкіним



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Кадр з першого бою Головкіна та Дерев'янченка Світлина - сайт «fightnews.info»

Дерев’янченко спірним чином зазнав поразки у першому бою із Геннадієм Головкіним

Претендент на чемпіонський титул WBC у середній ваговій категорії українець Сергій Дерев'янченко поставив під сумнів реванш найближчим часом із легендарним боксером - казахстанцем Геннадієм Головкіним, повідомляє «Luckypunch.net» у Facebook.

На думку українця на даному етапі у обох боксерів інші плани, аніж проведення повторного очного двобою.

«На даному етапі навіть не знаю. Як мені здається, у Гени зараз трохи інші орієнтири. По-перше, це захист титулу. І цілком можливо - третій поєдинок проти Канело. Та й мені зараз потрібно думати про бій проти Джермалла Чарло», - наголосив наш земляк.

Перший бій між українцем та казахстанцем датований п’ятим жовтнем 2019 року. Тоді за суддівськими записками виграш святкував Головкін.

Відзначимо, що Дерев'янченко спробує завоювати титул чемпіона WBC у протистоянні із Джермаллом Чарло. Бій пройде 26 вересня.

Бронзовий призер чемпіонату світу 2007 року Дерев’янченко провів у професійному статусі 15 боїв – 13 перемог з яких 10 дострокових та дві поразки.

Джерело: Luckypunch.net