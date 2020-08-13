  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дерев’янченко оцінив можливість реваншу із Головкіним

    • Розсилка
    Кадр з першого бою Головкіна та Дерев'янченка - Дерев’янченко оцінив можливість реваншу із Головкіним
    Кадр з першого бою Головкіна та Дерев'янченка
    Світлина - сайт «fightnews.info»

    Дерев’янченко спірним чином зазнав поразки у першому бою із Геннадієм Головкіним

    Претендент на чемпіонський титул WBC у середній ваговій категорії українець Сергій Дерев'янченко поставив під сумнів реванш найближчим часом із легендарним боксером - казахстанцем Геннадієм Головкіним, повідомляє «Luckypunch.net» у Facebook.

    На думку українця на даному етапі у обох боксерів інші плани, аніж проведення повторного очного двобою.

    «На даному етапі навіть не знаю. Як мені здається, у Гени зараз трохи інші орієнтири. По-перше, це захист титулу. І цілком можливо - третій поєдинок проти Канело. Та й мені зараз потрібно думати про бій проти Джермалла Чарло», - наголосив наш земляк.

    Перший бій між українцем та казахстанцем датований п’ятим жовтнем 2019 року. Тоді за суддівськими записками виграш святкував Головкін.

    Відзначимо, що Дерев'янченко спробує завоювати титул чемпіона WBC у протистоянні із Джермаллом Чарло. Бій пройде 26 вересня.

    Бронзовий призер чемпіонату світу 2007 року Дерев’янченко провів у професійному статусі 15 боїв – 13 перемог з яких 10 дострокових та дві поразки.

    Читайте також: боксер Віктор Постол дізнався дату чемпіонського поєдинку із Хосе Раміресом.

    Джерело: Luckypunch.net

    бокс Сергій Дерев'янченко Геннадій Головкін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ