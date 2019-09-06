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    Українець Дерев’янченко показав, як незвично він готується до чемпіонського бою з Головкіним (відео)

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    Сергій Дерев'янченко розуміє, що лише фізичною міццю таких суперників як Головкін не візьмеш - Українець Дерев’янченко показав, як незвично він готується до чемпіонського бою з Головкіним (відео)
    Сергій Дерев'янченко розуміє, що лише фізичною міццю таких суперників як Головкін не візьмеш
    Boxrec

    Щоб перемогти такого суперника, українцеві й справді треба зробити щось оригінальне

    Український боксер Сергій Дерев'янченко продовжує підготовку до бою з казахстанцем Геннадієм Головкіним за титул чемпіона світу в середній вазі за версією IBF.

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    В Instagram опубліковані деякі відеофрагменти Сергієвих тренувань.

    Нагадаємо, бій Головкін – Дерев'янченко відбудеться 5 жовтня в Нью-Йорку (США) на арені Madison Square Garden.

    Геннадій Головкін вже володів поясом IBF, проте торік він був позбавлений титулу за відмову від обов'язкового захисту – якраз проти Дерев'янченка. Також казахстанському боксеру належали пояси WBA Super, WBC і IBO.

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    бокс Сергій Дерев'янченко Геннадій Головкін
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