Українець Дерев’янченко показав, як незвично він готується до чемпіонського бою з Головкіним (відео)



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Сергій Дерев'янченко розуміє, що лише фізичною міццю таких суперників як Головкін не візьмеш Boxrec

Щоб перемогти такого суперника, українцеві й справді треба зробити щось оригінальне

Український боксер Сергій Дерев'янченко продовжує підготовку до бою з казахстанцем Геннадієм Головкіним за титул чемпіона світу в середній вазі за версією IBF.

В Instagram опубліковані деякі відеофрагменти Сергієвих тренувань.

Нагадаємо, бій Головкін – Дерев'янченко відбудеться 5 жовтня в Нью-Йорку (США) на арені Madison Square Garden.

Геннадій Головкін вже володів поясом IBF, проте торік він був позбавлений титулу за відмову від обов'язкового захисту – якраз проти Дерев'янченка. Також казахстанському боксеру належали пояси WBA Super, WBC і IBO.