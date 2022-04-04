Екстренер «Динамо» Михайличенко: Тварини можуть образитися, що їх порівнюють із росіянами

Михайличенко наголосив, що для нього більше не існує колег із країни-агресора

Легендарний футболіст київського «Динамо» Олексій Михайличенко розповів, хто російських гравців підтримав його. Також він наголосив, що для нього більше не існує колег з Росії, пише footballua.tv.

За словами ексгравця, його підтримав лише один російський спортсмен. Це – Ігор Скляров, який нині проживає в Чикаго.

«Я багато спілкувався з багатьма гравцями, які грали в олімпійській, національній збірній, і в принципі дуже добре з ними спілкувалися. Але єдиний із росіян, хто мені зателефонував – це Ігор Скляров, який нині живе в Америці, Чикаго», – сказав Михайличенко.

Українець зазначив, що Скляров порівняв Росію з Північною Кореєю.

Михайличенко наголосив, що для нього більше не існує колег із країни-агресора, оскільки їх не можна порівняти навіть із тваринами.

«...Вони, певно, розуміють, що зі мною спілкуватися не бажано. Не буду більше говорити ні імен, ні прізвищ, бо вони вже не мають їх. Прізвища та імена у людей, а у тварин – немає. Ой, тварини можуть образитися, що їх порівняли з росіянами», – додав легендарний гравець.

Раніше Михайличенко заявив, що готовий битися за Україну.

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