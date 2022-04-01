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    Кривавий футбол. Президент ФІФА шокував своїм рішенням щодо спортсменів РФ

    Інфантіно у 2019 році отримав від Володимира Путіна так званий&nbsp;&laquo;орден дружби&raquo; - Кривавий футбол. Президент ФІФА шокував своїм рішенням щодо спортсменів РФ
    Інфантіно у 2019 році отримав від Володимира Путіна так званий «орден дружби»
    фото з відкритих джерел

    «Виключення РФС з ФІФА – не варіант»

    Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що Російський футбольний союз не виключили з організації, бо це «не варіант». Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

    «Виключення РФС з ФІФА не варіант. Якщо ми не будемо збирати людей разом під час наших конгресів, тоді нам краще припинити нашу діяльність і піти додому. Можу лише закликати лідерів до діалогу та деескалації конфлікту», заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

    Також Інфантіно висловився, що відсторонення російських збірних і клуби від міжнародних турнірів - нелегке рішення.

    «Сумно через те, що відбувається. Як президент ФІФА за останні чотири роки я стикався з конфліктами в світі. Люди страждають, а міжнародне співтовариство не робить те, що повинно. Ми змушені призупинити участь російських клубів і збірних, це нелегке рішення, яке ми повинні були прийняти. Рішення по Росії приймалося місяць тому. РФС звернувся до CAS, і ми чекаємо рішення суду. Подивимося, що буде далі», сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

    31 березня в Катарі відбувся 72-й Конгрес ФІФА. Міжнародна федерація футболу у розпал повномасштабної війни в Україні додумалась надати російській мові статус офіційної, а питання виключення Російського футбольного союзу навіть не було в порядку денному.

    Водночас Збірна Росії з футболу остаточно вибула з числа претендентів на вихід на чемпіонат світу-2022, цю команду виключено з числа учасників плей-оф.

    Нагадаємо, президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно, який у 2019 році отримав від Володимира Путіна так званий «орден дружби», зайняв м'яку позицію щодо Російського футбольного союзу.

    Теги: росія окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА війна Україна окупація #stoprussia
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    Кривавий футбол. Президент ФІФА шокував своїм рішенням щодо спортсменів РФ