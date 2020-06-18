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    Екстренерові «Барселони» діагностували невиліковну хворобу

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    Хуан Карлос Унсуе працював у&nbsp;&laquo;Барселоні&raquo; понад десять років&nbsp; - Екстренерові «Барселони» діагностували невиліковну хворобу
    Хуан Карлос Унсуе працював у «Барселоні» понад десять років 
    Фото - FC Barselona

    Від цієї болячки помер нідерландський футболіст Ріксен

    Колишній тренер «Барселони» Хуан Карлос Унсуе повідомив, що хворий на бічний аміотрофічний склероз, пише Marca.

    53-річний фахівець розповів, що невиліковну хворобу у нього виявили влітку 2019 року. Діагноз підтвердився в лютому.

    Унсуе працював в «Барселоні» тренером воротарів в 2003-2010 роках, а також був асистентом головного тренера з 2014 по 2017 рік. Спеціаліст очолював «Сельту», «Жирону», «Нумансію» і «Расінґ».

    Бічний аміотрофічний склероз, також відомий як хвороба Шарко або хвороба Лу Ґеріґа, став причиною смерті нідерландського футболіста Фернандо Ріксена. Він боровся з невиліковним захворюванням центральної нервової системи з 2013 року. Через хворобу екс-футболіст був довгий час прикутий до ліжка і втратив здатність розмовляти. У вересні 2019 року Ріксен помер.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Хуан Карлос Унсуе Фернандо Ріксен
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