Екстренерові «Барселони» діагностували невиліковну хворобу



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Хуан Карлос Унсуе працював у «Барселоні» понад десять років Фото - FC Barselona

Від цієї болячки помер нідерландський футболіст Ріксен

Колишній тренер «Барселони» Хуан Карлос Унсуе повідомив, що хворий на бічний аміотрофічний склероз, пише Marca.

53-річний фахівець розповів, що невиліковну хворобу у нього виявили влітку 2019 року. Діагноз підтвердився в лютому.

Унсуе працював в «Барселоні» тренером воротарів в 2003-2010 роках, а також був асистентом головного тренера з 2014 по 2017 рік. Спеціаліст очолював «Сельту», «Жирону», «Нумансію» і «Расінґ».

Бічний аміотрофічний склероз, також відомий як хвороба Шарко або хвороба Лу Ґеріґа, став причиною смерті нідерландського футболіста Фернандо Ріксена. Він боровся з невиліковним захворюванням центральної нервової системи з 2013 року. Через хворобу екс-футболіст був довгий час прикутий до ліжка і втратив здатність розмовляти. У вересні 2019 року Ріксен помер.

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