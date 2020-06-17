Українська хокейна ліга підтримала звинуваченого в організації замаху на Катерину Гандзюк Мангера
Заодно організація підписали під зверненням клуби, які входять до її складу
На офіційному сайті Української хокейної ліги, єдиною мовою якого досі є російська, з’явилася заява на підтримку звинувачуваного в організації замаху на громадську активістку Катерину Гандзюк голови Херсонської облдержадміністрації Владислава Мангера. Причому звернення без підписів підписане не УХЛ як організацією, а «українськими клубами», яких у цьому турнірі шість.
«Українські хокейні клуби висловили занепокоєння через ситуацію, що склалася навколо почесного президента хокейного клубу «Дніпро» (Херсон) Владислава Мангера, - йдеться в заяві. – У 2018 році в Херсоні за підтримки Владислава Мангера було створено комунальне підприємство «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради, яке займається всебічною підтримкою хокеїстів – від початківців до професіоналів.
Завдяки роботі Владислава Мангера в Херсоні, хокейна школа якого підготувала більше десяти хокеїстів для збірних команд України, влітку 2018 вперше в історії з'явився професійний хокейний клуб «Дніпро». У першому ж сезоні команда стала віце-чемпіоном України. Матчі «Дніпра» збирають аншлаги на льодовій арені «Фаворит», а сам клуб і сьогодні знаходиться серед лідерів чемпіонату, претендуючи на золоті медалі першості. Також за підсумками сезону-2019/2020 молодіжна команда «Дніпра» здобула перше в історії ДЮСШ із зимових видів спорту золото в чемпіонаті України U19.
Ми, представники клубів Української хокейної ліги, знаємо Владислава Мангера як порядну людину, яка багато зробила і продовжує робити для розвитку українського спорту, зокрема хокею і боксу. З огляду на великий резонанс у ЗМІ і суспільстві, просимо органи правосуддя в ситуації, що склалася діяти об’єктивно і неупереджено».
Нагадаємо, що сьогодні очікується продовження судових слухань у Печерському суді Києва щодо обрання підозрюваному в справі про вбивство Катерини Гандзюк Мангеру запобіжного заходу. Вчора, 16 червня, його відпустили за станом здоров'я. Але не відпустили, а відправили в ізолятор СБУ.
За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.
11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.
6 червня 2019 року п’ять безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.