Еліна Світоліна на двох тай-брейках зламала опір китаянки у матчі в Пекіні



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Еліна Світоліна здобула в Пекіні другу драматичну перемогу поспіль Великий теніс України

Даяна Ястремська виступи на China Open уже припинила

Третя ракетка світу Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу турніру із серії Premier Mandatory в китайській столиці Пекіні (покриття – хард, призовий фонд - $8 285 274).

У другому колі Еліна перемогла 49-ту тенісистку світу Ван Яфань з Китаю – 7:6(5), 7:6(1).

Тенісистки провели на корті дві години і 11 хвилин. По ходу першого сету дівчата двічі обмінювалися брейками (Ван не подала на партію з рахунком 6:5), а на тай-брейку Світоліна оформила два міні-брейки проти одного у китаянки. У другому сеті суперниці також виграли по два гейми на подачі одна одної (Ван не скористалася перевагою 4:1), після чого на ще одному тай-брейку Світоліна виграла сім розіграшів з восьми.

На рахунку Еліни Світоліної шість ейсів, одна подвійна помилка і чотири реалізованих брейк-пойнти з десяти. Ван Яфань допустила сім подвійних помилок (жодного ейсу) і виграла чотири брейк-пойнти з шести.

Для тенісисток це був другий очний поєдинок. Навесні цього року Світоліна програла китаянці на турнірі в Маямі. Для 49-ї ракетки світу Ван Яфань це був восьмий в кар'єрі матч проти суперниці з топ-10 рейтингу (один вона виграла і сім проограла).

У третьому раунді Еліна Світоліна зіграє з переможницею матчу Софія Кенін (США) – Анастасія Павлюченкова (РФ).

А ось ще одна українка Даяна Ястремська програла у другому колі бельгійці Кікі Бертенс.

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