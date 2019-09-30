Еліна Світоліна на двох тай-брейках зламала опір китаянки у матчі в Пекіні
Даяна Ястремська виступи на China Open уже припинила
Третя ракетка світу Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу турніру із серії Premier Mandatory в китайській столиці Пекіні (покриття – хард, призовий фонд - $8 285 274).
У другому колі Еліна перемогла 49-ту тенісистку світу Ван Яфань з Китаю – 7:6(5), 7:6(1).
Тенісистки провели на корті дві години і 11 хвилин. По ходу першого сету дівчата двічі обмінювалися брейками (Ван не подала на партію з рахунком 6:5), а на тай-брейку Світоліна оформила два міні-брейки проти одного у китаянки. У другому сеті суперниці також виграли по два гейми на подачі одна одної (Ван не скористалася перевагою 4:1), після чого на ще одному тай-брейку Світоліна виграла сім розіграшів з восьми.
На рахунку Еліни Світоліної шість ейсів, одна подвійна помилка і чотири реалізованих брейк-пойнти з десяти. Ван Яфань допустила сім подвійних помилок (жодного ейсу) і виграла чотири брейк-пойнти з шести.
Для тенісисток це був другий очний поєдинок. Навесні цього року Світоліна програла китаянці на турнірі в Маямі. Для 49-ї ракетки світу Ван Яфань це був восьмий в кар'єрі матч проти суперниці з топ-10 рейтингу (один вона виграла і сім проограла).
У третьому раунді Еліна Світоліна зіграє з переможницею матчу Софія Кенін (США) – Анастасія Павлюченкова (РФ).
А ось ще одна українка Даяна Ястремська програла у другому колі бельгійці Кікі Бертенс.