Катерина Козлова виграла кваліфікацію і приєдналася до Світоліної і Ястремської в основній ситці Уханю



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Катерина Козлова вдруге в кар'єрі зіграє в основі турніру Premier 5 Великий теніс України

Наша тенісистка у фіналі відбору перемогла шведку Петерсон

72-го ракетка світу Катерина Козлова з України пробилася в основну сітку турніру із серії Premier 5 у китайському Ухані (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000).

У фіналі кваліфікації Катерина перемогла шведку Ребекку Петерсон (WTA №52) – 6:1, 4:6, 7:5.

Дівчата провели на корті 2 години і 17 хвилин. У вирішальній партії тенісистки оформили по два брейки (4:4), українка відіграла брейк-пойнт на своїй подачі в 11-му геймі, а далі взяла гейм на подачі суперниці і завершила поєдинок на свою користь. Всього за матч Козлова зробила вісім брейків, а Петерсон – шість.

Катерина Козлова вперше в кар'єрі зіграє в основі турніру в Ухані. Раніше Козловій тільки раз вдавалося виступити в основній сітці на змаганнях серії Premier 5 – у Дубаї в 2015 році.

Суперницею українки в першому колі основи стане 32-га ракетка світу Елісон Ріск зі США. Для тенісисток це буде перший очний поєдинок.

Нагадаємо, що ще дві українські тенісистки гратимуть уже в другому колі турніру в Ухані. Еліна Світоліна за рейтингом потрапила туди напряму, а Даяна Ястремська перемогла у першому колі австралійку Айлу Томляновіч.

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