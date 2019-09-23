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    Українка Катерина Бондаренко програла після повернення на корт

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    Катерина Бондаренко - Українка Катерина Бондаренко програла після повернення на корт
    Катерина Бондаренко
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    Наша тенісистка пропустила понад рік через народження другої дитини

    Українська тенісистка Катерина Бондаренко програла в першому колі турніру категорії International в узбецькому Ташкенті. У двох сетах вона поступилася 124-му номеру світового рейтингу Гретьє Міннен з Бельгії – 2:6, 2:6.

    Це був перший офіційний поєдинок Катерини Бондаренко з серпня 2018 року. Професіональну кар’єру спортсменка переривала через народження другої дитини.

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