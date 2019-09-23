Українка Катерина Бондаренко програла після повернення на корт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Бондаренко Твіттер

Наша тенісистка пропустила понад рік через народження другої дитини

Українська тенісистка Катерина Бондаренко програла в першому колі турніру категорії International в узбецькому Ташкенті. У двох сетах вона поступилася 124-му номеру світового рейтингу Гретьє Міннен з Бельгії – 2:6, 2:6.

Це був перший офіційний поєдинок Катерини Бондаренко з серпня 2018 року. Професіональну кар’єру спортсменка переривала через народження другої дитини.

Читайте також: Українка Марта Костюк зіграє у фіналі турніру в Франції з росіянкою