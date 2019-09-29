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    Світоліна і Ястремська перемогли на старті турніру в Пекіні

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    Еліна Світоліна - Світоліна і Ястремська перемогли на старті турніру в Пекіні
    Еліна Світоліна
    XSport

    Українки продовжують боротьбу на China Open

    Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська перемогли на старті турніру China Open у Пекіні.

    Світоліна в трьох сетах здолала латвійку Анастасію Севастову з Латвії (№19 світового рейтингу) – 6:7, 6:1, 6:2.

    Ястремська впевнено в двох сетах розібралася з француженкою Каролін Гарсією – 6:1, 6:1. У наступному раунді Даяна зустрінеться з Кікі Бертенс.

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    Призовий фонд змагань у Пекіні сягає 8 285 274 доларів.

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