Світоліна і Ястремська перемогли на старті турніру в Пекіні
Еліна Світоліна
XSport
Українки продовжують боротьбу на China Open
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська перемогли на старті турніру China Open у Пекіні.
Світоліна в трьох сетах здолала латвійку Анастасію Севастову з Латвії (№19 світового рейтингу) – 6:7, 6:1, 6:2.
Ястремська впевнено в двох сетах розібралася з француженкою Каролін Гарсією – 6:1, 6:1. У наступному раунді Даяна зустрінеться з Кікі Бертенс.
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Призовий фонд змагань у Пекіні сягає 8 285 274 доларів.