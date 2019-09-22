Українка Марта Костюк зіграє у фіналі турніру в Франції з росіянкою



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Марта Костюк близька до першого одиночного титулу в сезоні Великий теніс України

Наша тенісистка підійметься в рейтингу мінімум на 33 місця

17-річна Марта Костюк, яка посідає в поточному світовому рейтингу 215-те місце, побореться за перший одиночний титул у поточному сезоні.

У півфінальному матчі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 60,000 + H у французькому Сен-Мало Марта перемогла парагвайську тенісистку Вероніку Сепеде-Ройґ (WTA №147) – 6:4, 6:2.

Костюк вдруге цьогоріч вийшла в фінал одиночного розряду: в липні вона поступилася у фіналі на 60-тисячника в Торуні (Польща).

Завдяки нинішньому успіху в Сен-Мало Марта підійметься в рейтингу мінімум на 33 позиції і розпочне наступний тиждень не нижче 182-го місця.

Суперницею Марти в фіналі стане росіянка Варвара Грачова (WTA №176), яка перемогла у півфіналі співвітчизницю Наталію Віхлянцеву. Майбутні фіналістки одного разу між собою вже грали. В 1/8 фіналу цьогорічного турніру в Ла Бісбалі Д’емпорді (Іспанія) Марта перемогла на супертай-брейку.