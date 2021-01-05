Еліні Світоліній не дозволять зустрічатися з Ґаелем Монфісом на карантині

Закоханих обмежує постанова австралійського уряду

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про умови карантину, який очікує на гравців в Австралії.

«Це специфічний досвід. Нам дозволять залишати готельні номери не більше ніж на п'ять годин: дві години – на теніс, дві – на тренування, годину – на їжу. Протягом двох тижнів нам не дозволять нікуди відлучитися.

Ми з Ґаелем Монфісом отримали лист, в якому йдеться про те, що, ймовірно, нам не вдасться побачитися в цей період. Це зроблено, щоб ми не збільшували соціальне коло. Це в рамках постанови австралійського уряду. Буде нелегко розуміти, що ми десь поруч один з одним, але не маємо нагоди підійти.

Іноді правила дуже нечіткі, але потрібно їх притримуватися. Думаю, умови для тренувань і сам турнір в Австралії будуть на топ-рівні», - наводить слова Світоліної «Великий теніс України».