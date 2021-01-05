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    Еліні Світоліній не дозволять зустрічатися з Ґаелем Монфісом на карантині

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    Еліна Світоліна і Ґаель Монфіс теж змушені притримуватися соціальної дистанції - Еліні Світоліній не дозволять зустрічатися з Ґаелем Монфісом на карантині
    Еліна Світоліна і Ґаель Монфіс теж змушені притримуватися соціальної дистанції
    Світлина з Instagram

    Закоханих обмежує постанова австралійського уряду

    Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про умови карантину, який очікує на гравців в Австралії.

    «Це специфічний досвід. Нам дозволять залишати готельні номери не більше ніж на п'ять годин: дві години – на теніс, дві – на тренування, годину – на їжу. Протягом двох тижнів нам не дозволять нікуди відлучитися.

    Ми з Ґаелем Монфісом отримали лист, в якому йдеться про те, що, ймовірно, нам не вдасться побачитися в цей період. Це зроблено, щоб ми не збільшували соціальне коло. Це в рамках постанови австралійського уряду. Буде нелегко розуміти, що ми десь поруч один з одним, але не маємо нагоди підійти.

    Іноді правила дуже нечіткі, але потрібно їх притримуватися. Думаю, умови для тренувань і сам турнір в Австралії будуть на топ-рівні», - наводить слова Світоліної «Великий теніс України».

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Ґаель Монфіс
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