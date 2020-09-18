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    Еліна Світоліна перемогла дворазову переможницю Grand Slam з Росії

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    Еліна Світоліна в Римі переграла другу росіянку поспіль - Еліна Світоліна перемогла дворазову переможницю Grand Slam з Росії
    Еліна Світоліна в Римі переграла другу росіянку поспіль
    Світлина - Internazionali BNL d’Italia

    Наша тенісистка вийшла у чвертьфінал турніру в Римі

    Шоста ракетка світу, українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру Internazionali BNL d’Italia із серії Premier 5 у Римі (покриття – ґрунт, призовий фонд - $2 098 290).

    В матчі третього кола Еліна перемогла 38-му наразі тенісистку світу, росіянку Свєтлану Кузнєцову, яку досі перемагала три рази з чотирьох – 7:6(6), 6:4.

    Матч тривав годину і 55 хвилин. Фактично, Кузнєцова чинила опір лише у першому сеті, який з величезними зусиллями довела до тай-брейку, але там поступилася. У другій партії перевага Еліни була очевидною.

    Зауважимо, що 35-річна Кузнєцова – переможниця US Open-2004 і Roland Garros-2009.

    В 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться з переможницею пари Полона Герцоґ (Словенія) – Маркета Вондроушова (Чехія).

    А ось ще одна українка Даяна Ястремська в третьому колі виступи на турнірі в Римі припинила. Даяна поступилася другій ракетці світу, румунці Сімоні Халеп – 5:7, 4:6.

     Читайте також: Еліна Світоліна перемогла незручну росіянку на турнірі в Римі
    теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Маркета Вондроушова Полона Герцоґ Світлана Кузнєцова
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