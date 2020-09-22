Повернення в топ-5. Тенісистка Світоліна покращила місце в рейтингу WTA



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Найвища позиція у WTA в кар'єрі Свтіоліної - третє місце датоване 2017 роком Twitter WTA

Єдина зміна в топ-10 відбулася за участі Світоліної

За підсумками минулого ігрового тижня відбулися зміни в світовому тенісному рейтингу WTA, які торкнулися кількох українок.

Еліна Світоліна (4740 балів) піднялася на одну сходинку вгору і повернулася на п’яте місце. У рейтингу кращих тенісисток світу перша ракетка України обійшла американку Софію Кенін. Однак різниця в залікових балах між спортсменками сягає лише 40.

Українку від топ-3 відділяє одразу 1040 очок. До четвертої позиції, яка в активі чешки Кароліни Плішкової, нашій тенісистці не вистачає 465 пунктів.

Також на одну позицію поліпшила своє становище Даяна Ястремська - 28.

Іншим українкам в топ-200 світового рейтингу поліпшити своє становище не вдалося: Катерина Козлова опустилася на 88-й рядок (-2), Катаріна Завацька, Марта Костюк та Леся Цуренко зберегли свої позиції - відповідно 112-ту, 119-ту та 137-у, Ангеліна Калініна посідає 153-тє місце (-1), а Дар'я Снігур - 220-те (-1).

Варто відзначити, що лідером генерації залишилася австралійка Ешлі Барті – 8717 очок, за нею йде румунка Сімона Халеп – 7255.

Джерело: WTA