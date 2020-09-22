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    Повернення в топ-5. Тенісистка Світоліна покращила місце в рейтингу WTA

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    Найвища позиція у WTA в кар'єрі Свтіоліної - третє місце датоване 2017 роком&nbsp; - Повернення в топ-5. Тенісистка Світоліна покращила місце в рейтингу WTA
    Найвища позиція у WTA в кар'єрі Свтіоліної - третє місце датоване 2017 роком 
    Twitter WTA

    Єдина зміна в топ-10 відбулася за участі Світоліної

    За підсумками минулого ігрового тижня відбулися зміни в світовому тенісному рейтингу WTA, які торкнулися кількох українок.

    Еліна Світоліна (4740 балів) піднялася на одну сходинку вгору і повернулася на п’яте місце. У рейтингу кращих тенісисток світу перша ракетка України обійшла американку Софію Кенін. Однак різниця в залікових балах між спортсменками сягає лише 40.

    Українку від топ-3 відділяє одразу 1040 очок. До четвертої позиції, яка в активі чешки Кароліни Плішкової, нашій тенісистці не вистачає 465 пунктів.

    Також на одну позицію поліпшила своє становище Даяна Ястремська - 28.

    Іншим українкам в топ-200 світового рейтингу поліпшити своє становище не вдалося: Катерина Козлова опустилася на 88-й рядок (-2), Катаріна Завацька, Марта Костюк та Леся Цуренко зберегли свої позиції - відповідно 112-ту, 119-ту та 137-у, Ангеліна Калініна посідає 153-тє місце (-1), а Дар'я Снігур - 220-те (-1).

    Варто відзначити, що лідером генерації залишилася австралійка Ешлі Барті – 8717 очок, за нею йде румунка Сімона Халеп – 7255.

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    Джерело: WTA

    теніс Катерина Козлова Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Марта Костюк Сімона Халеп Ешлі Барті Ангеліна Калініна
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