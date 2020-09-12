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    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими

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    Еліна Світоліна виграла за кар'єру 14 турнірів WTA - Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліна Світоліна виграла за кар'єру 14 турнірів WTA
    Світлина - Instagram Еліни Світоліної

    Наразі Еліна готується до старту на Roland Garros

    Сьогодні, 12 вересня, 26-річчя святкує найкраща в українській історії тенісистка Еліна Світоліна.

    Три роки тому, 11 вересня 2017 року, одеситка вперше в кар’єрі піднялася на найвище для себе і  українських тенісисток загалом місце в світовому рейтингу – третє. З того часу вона кілька разів претендувала навіть на вершину в рейтингу WTA, однак наразі до неї так і не дотяглася. В поточному табелі про ранги Еліна йде шостою.

    Світоліна виграла 14 турнірів WTA, зокрема Підсумковий турнір-2018. Щоправда, найбільша мрія Еліни – перемога в змаганнях Grand Slam – наразі залишається недосяжною. Чергову спробу українка зробить, починаючи з 27 вересня. Саме на цю дату в Парижі запланований старт Roland Garros.

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    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Еліні Світоліній – 26. Гарячі фото української тенісної прими
    Світлина - Instagram Еліни Світоліної

    Як відомо, Еліна Світоліна вже тривалий час зустрічається з французьким тенісистом Ґаелем Монфісом.  

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    теніс Еліна Світоліна Roland Garros
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