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    Найкращого тенісиста світу зняли з US Open за неспортивну поведінку (відео)

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    Необережність коштувала Новакові Джоковічу місця на US Open - Найкращого тенісиста світу зняли з US Open за неспортивну поведінку (відео)
    Необережність коштувала Новакові Джоковічу місця на US Open
    Світлина - ВВС

    Новак Джоковіч втратив титул чемпіона відкритого чемпіонату США доволі несподівано

    Супервайзер Відкритого чемпіонату США дискваліфікував першу ракетку світу Новака Джоковіча з Сербії через порушення правил під час проведення поєдинку четвертого кола проти іспанця Пабло Карреньо-Бусти.

    У першому сеті серб заробив потрійний сет-бол на подачі суперника за рахунку 4:5, але Карреньо-Буста свій гейм захистив. Далі зав'язалася боротьба на подачі Джоковіча. На другому розіграші серб впав (0-30) і після падіння був змушений звернутися за допомогою до фізіо через проблеми з лівим плечем. Після відновлення гри Карреньо-Буста заробив потрійний брейк-пойнт і реалізував другий з них.

    Після завершення гейму на своїй подачі Джоковіч викинув м'яч, яким влучив у суддю. У жінки збилося дихання і на корт вийшла медична служба.

    Згідно з регламентом, нанесення будь-якої фізичного шкоди офіційним особам (незалежно від мотивів) веде до дискваліфікації. Після дискусій Джоковіча з арбітром матчу і супервайзером було оголошено рішення про завершення поєдинку на користь іспанця. Відзначимо, що в поточному розіграші US Open через протокол безпеки лінійні судді є тільки на головних аренах, а на всіх інших кортах працює електронна система.

     Читайте також: 18-річна Марта Костюк дала бій дворазовій чемпіонці Grand Slam на тенісному US Open
    теніс Новак Джокович US Open Пабло Карреньо-Буста
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