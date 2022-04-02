Фабіо Капелло відмовився від інтерв’ю російським ЗМІ

Колишній тренер збірної Росії не хоче спілкуватися з журналістами країни-терориста

Італійський футбольний тренер Фабіо Капелло не став спілкуватися із представником російського телеканалу «Матч ТВ». Як передає Tribuna.com, Капелло отримав запит коментаря щодо підсумків жеребкування чемпіонату світу-2022 від кореспондента «Матч ТВ», але відповів категорично: «я не спілкуюсь із російськими журналістами».

Варто зазначити, що Капелло з 2012 по 2015 рік очолював збірну Росії. 75-річний фахівець завершив тренерську кар'єру у 2018-му році.

«Матч ТВ» є офіційним транслятором футбольного чемпіонату світу у РФ.

Раніше стало відомо, що телеканал Eurosport-Росія припиняє своє існування – популярна спортивна мережа не хоче працювати з країною-агресором. Про це повідомив коментатор російського підрозділу каналу Володимир Синіцин. «От і все! Наш «Євроспорт» закривається. Останній день мовлення – 15 квітня. Весь склад розпускається. Не думав, що моя кар'єра закінчиться в такий спосіб», – сказав Синіцин.

Тим часом збірна Шотландії у партнерстві з Дитячим фондом ООН проведе товариський матч на підтримку України. Шотландська команда зустрінеться зі збірною Польщі 24 березня у Глазго. 10 фунтів стерлінгів з кожного квитка буде пожертвувано для допомоги українським біженцям та дітям.

Наприкінці березня російські терористи розстріляли автомобіль засновника київського фан-клубу «Манчестер Юнайтед» Kyiv Reds Олександра Кукіна.

Також гравці та тренерський штаб київського «Динамо» відвідали одну з лікарень, щоб особисто потиснути руки пораненим українським військовим.