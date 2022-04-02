  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Фабіо Капелло відмовився від інтерв’ю російським ЗМІ

    Капелло в минулому працював у Росії&nbsp; &nbsp;&nbsp; - Фабіо Капелло відмовився від інтерв’ю російським ЗМІ

    Капелло в минулому працював у Росії    

    Фото: isport.ua

    Колишній тренер збірної Росії не хоче спілкуватися з журналістами країни-терориста

    Італійський футбольний тренер Фабіо Капелло не став спілкуватися із представником російського телеканалу «Матч ТВ». Як передає Tribuna.com, Капелло отримав запит коментаря щодо підсумків жеребкування чемпіонату світу-2022 від кореспондента «Матч ТВ», але відповів категорично: «я не спілкуюсь із російськими журналістами».

    Варто зазначити, що Капелло з 2012 по 2015 рік очолював збірну Росії. 75-річний фахівець завершив тренерську кар'єру у 2018-му році.

    «Матч ТВ» є офіційним транслятором футбольного чемпіонату світу у РФ.

    Раніше стало відомо, що телеканал Eurosport-Росія припиняє своє існування – популярна спортивна мережа не хоче працювати з країною-агресором. Про це повідомив коментатор російського підрозділу каналу Володимир Синіцин. «От і все! Наш «Євроспорт» закривається. Останній день мовлення – 15 квітня. Весь склад розпускається. Не думав, що моя кар'єра закінчиться в такий спосіб», – сказав Синіцин.

    Тим часом збірна Шотландії у партнерстві з Дитячим фондом ООН проведе товариський матч на підтримку України. Шотландська команда зустрінеться зі збірною Польщі 24 березня у Глазго. 10 фунтів стерлінгів з кожного квитка буде пожертвувано для допомоги українським біженцям та дітям.

    Наприкінці березня російські терористи розстріляли автомобіль засновника київського фан-клубу «Манчестер Юнайтед» Kyiv Reds Олександра Кукіна.

    Також гравці та тренерський штаб київського «Динамо» відвідали одну з лікарень, щоб особисто потиснути руки пораненим українським військовим.

    Теги: росія ЗМІ війна Манчестер жеребкування автомобіль тренер Фабіо Капелло
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Фабіо Капелло відмовився від інтерв’ю російським ЗМІ