  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Відомий спортивний канал Eurosport йде з країни-агресорки

    Популярна спортивна мережа не хоче працювати з агресором - Відомий спортивний канал Eurosport йде з країни-агресорки

    Популярна спортивна мережа не хоче працювати з агресором

    Фото: Eurosport

    Останній день мовлення каналу в Росії – 15 квітня

    Телеканал Eurosport-Росія припиняє своє існування – популярна спортивна мережа не хоче працювати з країною-агресором. Про це повідомив коментатор російського підрозділу каналу Володимир Синіцин, – повідомляє Sport.ua.

    «От і все! Наш «Євроспорт» закривається. Останній день мовлення – 15 квітня. Весь склад розпускається. Не думав я, що моя кар'єра закінчиться в такий спосіб», – написав Синіцин у своєму Twitter.

    Нагадаємо, що олімпійський чемпіон у греко-римській боротьбі Жан Беленюк запропонував запровадити для деяких російських спортсменів довічні санкції. «Спортивна спільнота має вимагати конкретних термінів виключення спортсменів із РФ в міжнародних змаганнях. Щоб не було так, що після нашої перемоги з них було знято всі санкції», – сказав Беленюк.

    Міжнародна федерація хокею офіційно оголосила про те, що збірні Росії та Білорусі відсторонені від участі на Чемпіонаті світу-2022 з хокею, котрий має стартувати 13 травня у Фінляндії. Тепер команди країн-агресорок у елітному дивізіоні замінять збірні Франції та Австрії, які автоматично піднялися з першого хокейного дивізіону.

    Читайте також:

    Теги: спорт санкції війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відомий спортивний канал Eurosport йде з країни-агресорки