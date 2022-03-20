Відомий спортивний канал Eurosport йде з країни-агресорки

Останній день мовлення каналу в Росії – 15 квітня

Телеканал Eurosport-Росія припиняє своє існування – популярна спортивна мережа не хоче працювати з країною-агресором. Про це повідомив коментатор російського підрозділу каналу Володимир Синіцин, – повідомляє Sport.ua.

«От і все! Наш «Євроспорт» закривається. Останній день мовлення – 15 квітня. Весь склад розпускається. Не думав я, що моя кар'єра закінчиться в такий спосіб», – написав Синіцин у своєму Twitter.

Нагадаємо, що олімпійський чемпіон у греко-римській боротьбі Жан Беленюк запропонував запровадити для деяких російських спортсменів довічні санкції. «Спортивна спільнота має вимагати конкретних термінів виключення спортсменів із РФ в міжнародних змаганнях. Щоб не було так, що після нашої перемоги з них було знято всі санкції», – сказав Беленюк.

Міжнародна федерація хокею офіційно оголосила про те, що збірні Росії та Білорусі відсторонені від участі на Чемпіонаті світу-2022 з хокею, котрий має стартувати 13 травня у Фінляндії. Тепер команди країн-агресорок у елітному дивізіоні замінять збірні Франції та Австрії, які автоматично піднялися з першого хокейного дивізіону.